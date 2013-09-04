《中国数据观测》8月宏观经济延续低位企稳态势，通胀仍温和可控

* 公布内容：中国8月通胀、工业、投资和消费数据 * 公布时间：通胀数据周一（9月9日），投资等数据周二（9月10日） 调查结果：(同比，%) 中值 区间 上月 上年同 预测数 期 居民消费价格指数(CPI) 2.6 2.4 ~ 3.0 2.7 2 26 工业生产者出厂价格指数(PPI -1.8 -2.1 ~ -1.4 -2.3 -3.5 26 ) 固定资产投资(不含农户)(1-8 20.2 19.8 ~20.4 20.1 20.2 26 月) 工业增加值 9.9 9.2 ~ 10.5 9.7 8.9 26 社会消费品零售总额 13.2 12.8 ~ 13.6 13.2 13.2 26 注：固定资产投资前值为1-7月数据。 路透综合26家机构预测中值结果显示，中国8月通胀预计仍较温和，而随着中央推出的 一系列稳增长举措逐渐发挥作用，宏观经济将延续上月的低位企稳态势，不会有太大波动。 调查结果显示，中国8月CPI同比料上涨2.6%，接近上月水准，仍远低于政府年初设定的 目标3.5%，全年通胀将保持温和可控；8月PPI同比跌幅则可能收窄，环比有望摆脱负增长， 近两月工业领域有所回暖，国际油价整体走高，都有助于工业品价格缩小跌幅。 “随着一系列碎片化的保增长政策的落地实施，经济增长回暖的预期逐渐稳定，经济数 据显示三季度经济企稳的迹象日益明确。”平安证券首席经济学家钟伟等在报告中表示。他 们认为，棚户区改造、中西部铁路建设和促进出口成为下半年中央经济刺激工作的主要着力 点，下半年投资和出口的形势将有所好转。 对于8月投资和工业，分析师多预计较上月略有上升，消费则持稳于13.2%。 中国政府已出台一系列稳增长举措，如取消和下放行政审批，针对小微企业减税，增加 保障房、铁路和节能和信息消费领域的支出，加强城市基础设施建设等。这些举措有助于提 振市场信心，中国经济在7月已显现企稳的迹象。 而刚刚公布的PMI先行指标也显示，国内需求开始好转。官方和汇丰制造业PMI双双回升 ，汇丰PMI四个月来首度重归50上方，官方PMI则创下16个月高位，且两者的新订单分项均获 明显改善。 不过，在经济前景渐趋乐观之时，也有不少市场人士担心经济正在经历的是一轮去库存 后的反弹，并非终端需求持续改善所致，因而年中各项经济指标的好转或仅是反弹小浪花而 已。 华创证券研究所副所长华中炜等在报告中称，他们的草根调研显示，企业补库存行为源 于对未来预期较好而非真实需求增加。工业生产回暖的持续性仍有待旺季检验。 中国国家统计局周一将2012年GDP增速初步核实数下调至7.7%，为2003年有可比口径以 来的首次下修。分析人士认为，相较以往总是上调表明新一届政府对经济增长放缓的容忍度 在上升，而且下调之后今年完成7.5%增长目标料无虞。 以下为各机构预测详情：(同比,%) CPI PPI 投资 工业 零售 澳新银行 2.5 -1.5 20.2 10.0 13.6 中银国际 2.7 -1.8 19.8 9.4 13.4 交通银行 2.6 -1.5 20.3 9.8 13.2 美银美林 2.7 -1.8 20.2 10.0 13.2 国开证券 2.6 -1.7 20.2 9.8 13.2 建设银行 2.4 -1.8 20.0 9.9 13.0 招商证券 2.7 -1.8 20.3 9.9 13.5 中金 2.7 -1.9 20.0 10.0 13.4 花旗 2.6 -1.7 20.0 10.0 13.5 中信证券 2.6 -1.9 20.2 10.5 13.2 德意志银行 2.6 -1.4 20.2 9.8 13.2 光大证券 2.6 -1.8 20.1 10.0 13.3 国泰君安 2.7 -1.5 20.3 9.3 13.4 海通证券 2.7 -1.6 20.0 10.0 13.1 华创证券 2.5 -1.8 20.2 9.8 13.4 华宝信托 2.5 -1.8 20.2 9.8 13.2 兴业银行 2.6 -1.9 20.3 9.7 13.4 瑞穗证券 2.4 -1.4 20.4 9.9 13.4 摩根士丹利 2.6 -1.9 20.2 9.9 13.0 北京领先国 3.0 -1.4 20.0 9.2 12.9 际 平安证券 2.6 -1.7 20.2 9.8 13.4 上海证券 2.5 -2.1 20.4 10.0 13.1 申银万国 2.7 -1.8 20.1 9.9 12.8 法兴银行 2.6 -1.7 20.3 9.9 13.1 瑞银 2.6 -1.4 20.3 9.9 13.2 浙商证券 2.7 -1.8 20.2 10.0 13.3 注：投资为1-8月同比增速 ~ 表示暂无。(完) 欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。 (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)