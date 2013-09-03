台湾货币市场：9月4日及本提存期资金预期变化一览表

香港个股：腾讯控股对特斯拉汽车投资17.8亿美元，获得5%被动股权
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透台北9月4日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期523.00亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
--发行财102-11期国库券，273天期，金额245.5亿台币。
----------------------------------------------------
(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期4兆(万亿)9,232.65亿台币 ：
09/05 3,331.10亿台币
09/06 3,580.60亿台币
09/09 4,960.00亿台币
09/10 1,570.50亿台币
09/11 3,637.30亿台币
09/12 3,951.55亿台币
09/13 1,671.50亿台币
09/16 3,267.65亿台币
09/17 1,272.00亿台币
09/18 87.00亿台币
09/19 3,248.10亿台币
09/20 2,393.75亿台币
09/23 2,773.50亿台币
09/24 4,192.00亿台币
09/25 1,618.00亿台币
09/26 3,958.90亿台币
09/27 844.20亿台币
09/30 1,993.50亿台币
*10/01 742.00亿台币
10/02 122.50亿台币
10/03 17.00亿台币
--公债还本付息566.425亿台币
09/08 95甲6期付息15.9375亿台币
09/09 98甲6期付息11亿台币
09/11 90乙1期付息14.8亿台币
09/12 94甲7期付12.1875亿台币
09/15 93甲8期付18.375亿台币
09/19 92甲7期本金到期400亿台币
09/19 92甲7期付息11亿台币
09/21 96甲6期付息15.4375亿台币
09/21 99甲8期付息9亿台币
09/24 97甲6期付息17亿台币
09/24 101甲9期付息8.4375亿台币
09/28 89甲3期付息24.5亿台币
09/30 100甲9期付息8.75亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--9/09:央行例行性发行364天期存单，金额1,000亿台币，6日标售。
--9/18:发行102/10期的10年期公债，金额400亿台币，14日标售。
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
注: * 表更新及新增 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。
路透3月28日 - 多数东南亚股市周二收高，上周美国总统特朗普的医改议案受挫后，投资者将希望寄托于他的刺激计划上。 辉立证券泰国分支一位分析师称，至少直到美国联邦储备理事会(美联储/FED)下次会议，特朗普的政策行动将一直是关注焦点。 菲律宾股市 收高1.2%，创下3月13日以来最大单日百分比升幅，受工业和金融类股涨势带动。 菲律宾央行总裁泰谭柯周二称，披索依旧维持竞争力，可能将因海外持续汇回资金和国内业务流程外包(BPO)状况良好而获得支撑。 新加坡股市 收高1%，受金融和工业类股提振。 马来西亚股市 涨0.54%，受非必需性消费和电信类股涨势带动。 电信和工业类股带动泰国股市 涨0.4%。 越南股市 逆势下跌0.6%，受消费和金融类股跌势打压。 印尼股市因公众假期休市。