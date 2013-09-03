版本:
中国
市场报道 | 2013年 9月 3日 星期二 14:01 BJT

标题新闻：诺基亚盘前股价大涨24%，此前公布与微软达成手机业务交易

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐