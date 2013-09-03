澳新汇市：澳元兑美元上扬，澳洲央行未暗示是否再次降息

银行间利率期货<0#YIB:>亦下跌，反映出市场预期12月前再次降息的机率从澳洲央行公布决议前的68%降至60%。

瑞银集团(UBS)利率策略师Matthew Johnson表示，“市场出现抛盘，而澳元走升。市场认为这是偏多的情势发展。”

“但我认为澳洲央行保持开放态度，市场过度反应，”他补充道，预期明年至少再降息一次。

AMP Capital Investors首席分析师Shane Oliver表示，“若我们的确见到经济数据持续疲软，且澳元没有大幅下跌，则澳洲央行可能在10月或11月左右再度降息。”

澳元兑美元最新报0.9036美元，日内上涨0.6%，进一步远离上月触及的三年低点0.8848。

在突破0.8840-0.9320走势的38.2%回档位0.9025之后，阻力位目前位于0.9083。交易商称在0.9050处有停止单。

澳元兑日圆 轧空力道更为强劲，升至89.91日圆，两个交易日大涨3%。

新西兰元 随之上涨，来到0.7836美元，盘初报0.7812美元，不过新西兰元兑澳元 下跌，最新报1.1532新西兰元。(完)

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