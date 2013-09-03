《汇市简讯》欧洲开盘：风险仍受追捧

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
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* 澳元/美元涨0.68%，澳元/日圆升0.90%，美元/日圆涨0.23%，澳元/新西兰元升0.48%
* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.68%，美元/印度卢比涨1.21%，10年期美债收益率报2.84%
* 澳元在澳洲央行利率决议后反弹，其声明稿看来较不温和；稍早公布的数据疲弱
* 澳洲维持利率在纪录低位不变
* 中国8月官方非制造业PMI(采购经理人指数)虽较前月下降但幅度不大
* 欧洲市场开盘图表：(r.reuters.com/dec27t)(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 艾茂林)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。