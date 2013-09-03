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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 14:12 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：风险仍受追捧

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* 澳元/美元涨0.68%，澳元/日圆升0.90%，美元/日圆涨0.23%，澳元/新西兰元升0.48%

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.68%，美元/印度卢比涨1.21%，10年期美债收益率报2.84%

* 澳元在澳洲央行利率决议后反弹，其声明稿看来较不温和；稍早公布的数据疲弱

* 澳洲维持利率在纪录低位不变

* 中国8月官方非制造业PMI(采购经理人指数)虽较前月下降但幅度不大

* 欧洲市场开盘图表：(r.reuters.com/dec27t)(完)

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