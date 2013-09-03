东京汇市：日圆兑美元触及一个月低点，市场风险胃纳回升

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3176 1.3190 -0.11 -0.14 1.3194 美元/日圆 99.59 99.33 +0.26 +14.81 86.74 欧元/日圆 131.19 131.02 +0.13 +14.62 114.46 美元/瑞郎 0.9363 0.9344 +0.20 +2.27 0.9155 英镑/美元 1.5547 1.5544 +0.02 -4.33 1.6251 美元/加元 1.0544 1.0543 +0.01 +6.28 0.9921 澳元/美元 0.9036 0.8973 +0.70 -13.06 1.0393 新西兰元/美元 0.7829 0.7806 +0.29 -5.48 0.8283 澳元/日圆 89.980 89.130 +0.95 -0.17 90.130 新西兰元/日圆 77.970 77.540 +0.55 -44.63 140.820 英镑/日圆 154.84 154.40 +0.28 +9.96 140.82 澳元/新西兰元 1.1537 1.1485 +0.45 -8.00 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为 基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 孙茉莉; 审校 杜明霞)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。