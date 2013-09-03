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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 14:25 BJT

东京汇市：日圆兑美元触及一个月低点，市场风险胃纳回升

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                                最新报价   上收市价     涨跌%       涨跌%      收市价
                                                                                  
 欧元/美元                         1.3176     1.3190      -0.11        -0.14    1.3194
 美元/日圆                          99.59      99.33      +0.26       +14.81     86.74
 欧元/日圆                         131.19     131.02      +0.13       +14.62    114.46
 美元/瑞郎                         0.9363     0.9344      +0.20        +2.27    0.9155
 英镑/美元                         1.5547     1.5544      +0.02        -4.33    1.6251
 美元/加元                         1.0544     1.0543      +0.01        +6.28    0.9921
 澳元/美元                         0.9036     0.8973      +0.70       -13.06    1.0393
 新西兰元/美元                     0.7829     0.7806      +0.29        -5.48    0.8283
 澳元/日圆                         89.980     89.130      +0.95        -0.17    90.130
 新西兰元/日圆                     77.970     77.540      +0.55       -44.63   140.820
 英镑/日圆                         154.84     154.40      +0.28        +9.96    140.82
 澳元/新西兰元                     1.1537     1.1485      +0.45        -8.00    1.2540
                                                                                      
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为
 基准计算。
    (完)
    
      
      
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 (编译 孙茉莉; 审校 杜明霞)

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