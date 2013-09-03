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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 14:18 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收升，但因进口商美元买需而回吐盘初升幅

路透首尔9月3日 - 韩国韩元兑美元 周二收升，但回吐部分盘初升幅，因进口商的美元买需提振美元。

韩元兑美元 收报1,097.9，周一国内收盘价报1,100.5。

韩元兑美元周二一度高见1,093.8，为5月9日以来最高水准。但交易员表示，在进口商在美元约1,094附近提供强劲支撑后，韩元回吐盘初升幅。(完)

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