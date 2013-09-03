韩国汇市：韩元兑美元收升，但因进口商美元买需而回吐盘初升幅

路透首尔9月3日 - 韩国韩元兑美元 周二收升，但回吐部分盘初升幅，因进口商的美元买需提振美元。

韩元兑美元周二一度高见1,093.8，为5月9日以来最高水准。但交易员表示，在进口商在美元约1,094附近提供强劲支撑后，韩元回吐盘初升幅。(完)