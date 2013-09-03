韩国汇市：韩元兑美元收升，但因进口商美元买需而回吐盘初升幅

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透首尔9月3日 - 韩国韩元兑美元 周二收升，但回吐部分盘初升幅，因进口商的美元买需提振美元。
韩元兑美元 收报1,097.9，周一国内收盘价报1,100.5。
韩元兑美元周二一度高见1,093.8，为5月9日以来最高水准。但交易员表示，在进口商在美元约1,094附近提供强劲支撑后，韩元回吐盘初升幅。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 石冠兰)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。