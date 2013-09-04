重发-基金观点：中国国债期货上市后期现套利机会将持续较长时间--耀之资管

(重发以明确公司为有限合伙)

路透上海9月4日 - 在中国国债期货周五将重新上市交易之际，中国知名固定收益私募基金--上海耀之资产管理中心(有限合伙)认为，基于银行等大型持券机构调整其交易策略较为缓慢，估计国债现货与期货之间的套利机会可能会持续较长时间，至少有一年时间可以让一些套利机构获得稳定的无风险收益。

这种无风险套利机会，随着银行和保险等大型持券机构进入国债期货市场，并且相应改革其固定收益部门的流程和定价机制，才会逐渐缩小套利空间。这种演变将推进国内银行间市场交易机制改革，提高现券交易活跃度。

“按海外成熟市场模式，是由期货价格来引导现货价格，但国内不是这样。”耀之资产管理公司投资交易总监王影峰指出，短期内银行等大型金融机构尚不能进入国债期货市场，其国债的双边报价仍会按其原有定价模型计算，不可避免地会出现国债现货与期货价格偏离的可能，这就产生套利机会。

另外，与其他期现基差套利不同，银行间国债的交易并非连续竞价。如果能从银行间拿到较为有利的价格，套利的空间会更大。他介绍，在国债期货仿真交易期间，未加杠杆时的套利年化收益可以达到7-8%。

上海耀之与中国国际期货公司合作推出的期货专户产品--中期主动稳健-债期1号已在证监会完成报备，近日即将成立，这有望是中国第一只投资国债期货的财富管理产品。

据上海耀之的投资经理熊（斌＋贝）介绍，上述专户产品主要投资策略包括期现套利、国债与信用债的利差套利等。

具体操作模式是指在持有高等级信用债享收稳定收益的同时，一旦发现期货与现货存在可观套利空间时，他们就可以通过回购拆借资金，在期市和现货市场同时进行相反的操作，以锁定一笔无风险收益，增厚这个产品的回报。

“理论上套利空间只要高于资金拆借利率就行，但考虑到操作成本等，我们一般会高出200个BP才会考虑套利操作。”熊（斌＋贝）说。

在中国首个股指期货--沪深300指数期货<0#CIF:>在2010年4月上市以后，在相当长一段时间内，期指相对现货长期保持数十点的正溢价，期现套利的丰厚空间令一些机构乐此不疲。

理论上，套利机构的存在将会令现货和期货的套利空间逐渐缩小。不过，业内人士指出，目前券商和私募机构的持券量较小，其资本实力与银行系相比亦不是一个等量级，因此既使有大量套利机构存在，其套利行为无疑就是蚂蚁啃大象，难以改变大局。

目前逾九成五的国债托管在银行间市场。据最新数据，8月末，商业银行在银行间市场的国债托管量为52,287亿元，证券公司仅为86.75亿元。

当然，未来银行、保险一旦获准放行进入国债期货市场，局面可能会有所改观。

王影峰指出，一旦进入国债期货市场，商业银行可以利用国债期货的定价反过来推算其自己的双边报价。目前，现货这一块的风险不断增加，如果有期货对冲，只要看准期货价格，现货的双边报价价差完全可以缩小，这时银行间市场的双边交易也会更活跃。

**并不担忧初期成交冷清**

对于外界所担忧的国债期货上市初期交投可能不活跃的忧虑，两位投资经理并不担忧，国内投资者的投机气氛相对较浓，这使得类似国债期货这种创新产品上市后不会感到交易冷清。

“我可以想象交易还是会比较活跃的，因为中国投资者整体的习惯和情况，交易会相对活跃。它的波动性与现券相比可能要大一点。”王影峰表示。

他还表示，不少大型券商本身就是国债承销团一级承销商，有渠道获得合适的可交割券。其次，通过点击双边报价或通过经纪商，亦可获得一些可交割券，现券的获取难度并不是很高。

国内媒体近日引述一位台湾期货专家的话称，内地国债期货重启后可能没有交易量。因为套保者担心无现券交割。正是基于类似原因，台湾交易所国债期货交易量曾经连续四年是零。

该专家认为，大陆和台湾很类似，很大一部分的国债现货是在一些大银行或者保险公司的手上。由于做国债期货基本要符合一个最廉价交割原则，符合最廉价交割原则的债券一定程度上掌握在某些大机构手上，不会拿出来交割，所以，可供交割的标的比较少。

不过，耀之方面表示并不担心此类情况。虽然国债现货目前主要是由银行配置户持有，和期货投资者的结构有一定差异，但是国债期货交割月有持仓限额，卖方有权优先选择最便宜交割债券，违约有差价补偿制度。

“实在出现一些极端情况，据说财政部等部门也可以临时启动国债紧急发行，满足市场的需求，防止出现逼空的发生，这在国外也是有先例的。”熊（斌＋贝）介绍。