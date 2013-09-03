日本股市：日经指数大涨3%至近三周高位，因全球制造业数据乐观

路透东京9月3日 - 日本股市日经指数周二大涨3%至近三周高位，因有迹象显示全球制造业活动回升，且美国推迟军事打击叙利亚，提振风险胃纳。

日经指数 上涨405.52点至13,978.44点，为8月15日以来最高，周一时涨1.4%。今年迄今日经指数累计大涨34%，但自5月高峰以来已回落12%。

东证股价指数 升2.8%，报1,149.18点，交投相对淡静，计有24.3亿股换手。

金融股领涨，权重股Fast Retailing 跳涨4%。绩优出口股亦因日圆走软而受追捧，丰田汽车 上涨3.7%。