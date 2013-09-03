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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 14:30 BJT

日本股市：日经指数大涨3%至近三周高位，因全球制造业数据乐观

路透东京9月3日 - 日本股市日经指数周二大涨3%至近三周高位，因有迹象显示全球制造业活动回升，且美国推迟军事打击叙利亚，提振风险胃纳。

日经指数 上涨405.52点至13,978.44点，为8月15日以来最高，周一时涨1.4%。今年迄今日经指数累计大涨34%，但自5月高峰以来已回落12%。

东证股价指数 升2.8%，报1,149.18点，交投相对淡静，计有24.3亿股换手。

金融股领涨，权重股Fast Retailing 跳涨4%。绩优出口股亦因日圆走软而受追捧，丰田汽车 上涨3.7%。

分析师表示，成交量可能维持相对淡静，因投资者等待周五公布的美国就业数据和周六的奥运会申办结果等重要事件。(完) 　　

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