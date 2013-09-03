日本股市：日经指数大涨3%至近三周高位，因全球制造业数据乐观

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透东京9月3日 - 日本股市日经指数周二大涨3%至近三周高位，因有迹象显示全球制造业活动回升，且美国推迟军事打击叙利亚，提振风险胃纳。
日经指数 上涨405.52点至13,978.44点，为8月15日以来最高，周一时涨1.4%。今年迄今日经指数累计大涨34%，但自5月高峰以来已回落12%。
东证股价指数 升2.8%，报1,149.18点，交投相对淡静，计有24.3亿股换手。
金融股领涨，权重股Fast Retailing 跳涨4%。绩优出口股亦因日圆走软而受追捧，丰田汽车 上涨3.7%。
分析师表示，成交量可能维持相对淡静，因投资者等待周五公布的美国就业数据和周六的奥运会申办结果等重要事件。(完)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。