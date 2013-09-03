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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 14:29 BJT

韩国股市：收于三个月高位，因主要国家制造业数据改善

路透首尔9月3日 - 韩国股市周二上涨0.5%，创下三个月收盘高位，因许多国家公布的制造业数据都令人鼓舞。但大盘涨幅受限，因三星电子和现代摩比斯等主要股票遭遇获利了结。

韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨8.9点至1,933.74点，为6月5日以来最高收位。

造船股和化工股上扬，因中国和欧元区国家的制造业采购经理人指数(PMI)都表现不错。

三星电子 今日下跌1.0%，上周录得5.6%的涨幅。现代摩比斯 跌1.6%，上周录得3.5%的升幅。（完）

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