韩国股市：收于三个月高位，因主要国家制造业数据改善

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透首尔9月3日 - 韩国股市周二上涨0.5%，创下三个月收盘高位，因许多国家公布的制造业数据都令人鼓舞。但大盘涨幅受限，因三星电子和现代摩比斯等主要股票遭遇获利了结。
韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨8.9点至1,933.74点，为6月5日以来最高收位。
造船股和化工股上扬，因中国和欧元区国家的制造业采购经理人指数(PMI)都表现不错。
三星电子 今日下跌1.0%，上周录得5.6%的涨幅。现代摩比斯 跌1.6%，上周录得3.5%的升幅。（完）
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。