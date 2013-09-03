版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 14:32 BJT

澳洲股市：小幅上涨收在三个半月高点，关注国内生产总值数据

路透悉尼9月3日 - 澳洲股市周二上涨0.2%至三个半月高点，中国优于预期的制造业数据提供市场动能，但由于澳洲央行对于扩大降息一事采取略显强硬的立场，让投资人保持审慎。

澳洲周三将公布国内生产总值(GDP)，周四将公布国际贸易数据，数据公布前投资人也有所保留。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收高8.3点至5,196.6点，周一上涨1%。新西兰NZX 50指数 上涨0.2%或10.4点，收在4,606.7点。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐