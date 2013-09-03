澳洲股市：小幅上涨收在三个半月高点，关注国内生产总值数据

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透悉尼9月3日 - 澳洲股市周二上涨0.2%至三个半月高点，中国优于预期的制造业数据提供市场动能，但由于澳洲央行对于扩大降息一事采取略显强硬的立场，让投资人保持审慎。
澳洲周三将公布国内生产总值(GDP)，周四将公布国际贸易数据，数据公布前投资人也有所保留。
澳股指标S&P/ASX 200指数 收高8.3点至5,196.6点，周一上涨1%。新西兰NZX 50指数 上涨0.2%或10.4点，收在4,606.7点。(完)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。