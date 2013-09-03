日本个股：本田汽车8月中国市场销量同比减少2.5%

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透上海9月3日 - 本田汽车 周二表示，该公司及两家中国合资公司8月在中国市场的销量为55,553辆，较去年同期减少2.5%。
本田汽车7月在中国的汽车销量同比下滑1.7%，6月销量则同比下降5.6%。
今年头八个月，本田总共售出423,271辆汽车，较上年同期减少2.9%。(完) (编译 洪曦; 审校 王冠中)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。