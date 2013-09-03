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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 14:35 BJT

日本个股：本田汽车8月中国市场销量同比减少2.5%

路透上海9月3日 - 本田汽车 周二表示，该公司及两家中国合资公司8月在中国市场的销量为55,553辆，较去年同期减少2.5%。

本田汽车7月在中国的汽车销量同比下滑1.7%，6月销量则同比下降5.6%。

今年头八个月，本田总共售出423,271辆汽车，较上年同期减少2.9%。(完) (编译 洪曦; 审校 王冠中)

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