更新版 1-台湾央行：273天国库券决标贴现率0.5%，21个月来首见不足额标售

* 21个月以来首次出现不足额标售

* 利率小组上限订在0.50%--副署长

* 国库资金充足不必做因应措施 (新增官员和市场评论)

路透台北9月3日 - 台湾央行周二代财政部标售273天期国库券，其决标贴现率为0.5%，并21个月以来首次出现不足额标售。财政部官员表示，主要是因为部分银行下标利率高于上限。

财政部国库署副署长陈雪香表示，部分投标利率高于利率小组所决定的上限，导致不足额标售。而目前国库存款资金仍然足够，因此不必做因应措施。

〞这市场的利率真是很难说，不久前才标了182天期的国库券利率很低。〞陈雪香说。

台湾央行午间公布，273天期国库券决标贴现率为0.5%，基本符合市场预期；但标售金额仅有245.5亿台币，原计划金额则为300亿台币。此次得标利率较上次标售同天期国库券的0.488%走高1.2个基点。

路透周一调查五家金融机构，预估决标贴现率在0.48-0.50%左右。

一位本地民营银行交易员则表示，〞以前都是外商银去抢的，可见外商银行对长的券是很有concern(顾虑)。〞

根据央行的资料显示，上次的国库券出现不足额标售在2011年12月13日，当时标售182天期国库券实际只标出212亿台币，决标贴现率在0.85%。

央行表示，此次273天国库券得标者加权平均投标贴现率为0.481%，区间为0.43-0.50%。

此期国库券投标总额为820.50亿台币，发行金额为245.5亿，投标倍数为2.74倍。此期国库券皆由银行业得标。

该期国库券将在周三(4日)交割，到期日为2014年6月4日。

以下为2012年以来国库券发行细节：

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

2013年

9月03日 273 245.5* 0.500 2.74

8月28日 182 200 0.450 4.36

8月13日 364 300 0.647 2.58

7月24日 273 350 0.488 3.66

7月22日 91 200 0.398 3.02

7月11日 182 250 0.480 4.48

4月30日 28 150 0.320 5.45

4月23日 91 300 0.430 4.11

3月27日 364 200 0.629 5.29

2月 6日 273 200 0.663 3.13

1月18日 182 250 0.630 2.62

2012年

12月13日 182 300 0.618 2.60

11月30日 364 300 0.700 2.00

11月26日 273 300 0.650 2.51

10月29日 182 300 0.630 3.32

9月 5日 91 150 0.630 4.56

8月13日 364 200 0.780 3.96

7月24日 273 300 0.770 2.91

6月21日 364 250 0.834 3.34

4月30日 182 250 0.835 4.01

4月19日 91 300 0.800 2.43

注：*表不足额发行。(完)

欲浏览相关新闻，请点选(ttp://www.cbc.gov.tw/ct.asp?xItem=42760&ctNode=302&mp=1) (记者 高洁如; 审校 张喜良)