欧洲汇市：欧元跌至一个半月低点，美元普遍走升

标题新闻：ECB管委马库赫称在考虑调整政策前，ECB需关注当前通胀是否可持续
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦9月3日 - 欧元兑美元周二欧洲盘初跌至一个半月低点，受到欧洲央行将重申维持利率于低档以确保经济持续复苏的预期打压。
欧洲央行利率决策委员会将于本周四开会。
反之，交易商多预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将开始撤回刺激措施，最快可能本月就推动。
欧元 跌至1.31635美元，为7月22日以来最低，日内跌0.2%。美元指数 上涨0.36%至82.379。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
维多买入两船92号汽油，其中一船是从中石油买入，船期为4月22至26日，另一船从贡渥(Gunvor)买入，船期为4月23至27日；两批船货的价格均为每桶60.80美元。
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。