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货币新闻 | 2013年 9月 3日 星期二 14:56 BJT

欧洲汇市：欧元跌至一个半月低点，美元普遍走升

路透伦敦9月3日 - 欧元兑美元周二欧洲盘初跌至一个半月低点，受到欧洲央行将重申维持利率于低档以确保经济持续复苏的预期打压。

欧洲央行利率决策委员会将于本周四开会。

反之，交易商多预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将开始撤回刺激措施，最快可能本月就推动。

欧元 跌至1.31635美元，为7月22日以来最低，日内跌0.2%。美元指数 上涨0.36%至82.379。(完)

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