更新版 1-台湾股市：金管会指活络股市方案将令日均量提升10%，市场冷言以对

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
(新增金管会与市场人士看法)
路透台北9月3日 - 台湾金管会周二宣布将开放现股先买后卖当冲交易等活络股市方案，并乐观预期成交量将成长10%。不过业内人士认为，台股交易不振，其核心问题在于经济缺乏成长动能、产业竞争力渐失，且相关措施要到明年1月实施，因此可能又是一桩令投资人无感的政策。
台湾金融监督管理委员会(金管会)今日稍早称，为活络股市，将推动开放投资人先买后卖现股当日冲销交易、扩大平盘下可融(借)券卖出标的以及暂行放宽证券自营商得以涨(跌)停板申报买进(卖出)有价证券等三项方案。
金管会主委曾铭宗在记者会中乐观预估，依据券商公会的估算，三项方案推出后 可刺激股市成交量成长10%。
证交所交易部协理陈丽卿也对路透表示，活络股市方案中如平盘以下可融(借)券卖出标的，是参照美国、日本等成熟市场作法。
“既然主要国家都可以做的，市场机制理当开放。”她说。
根据证交所的统计资料显示，台股近年受金融海啸等因素影响，交易量每况愈下。今年截至8月底的日均量为806.82亿台币。仅剩2007年成交达到高峰时日均量1,357.39亿的59.43%。
虽然政府力图活络股市，不过万宝投顾总经理蔡明彰强调，这些措施只能治标、不能治本。
他表示，股市量价反映的是基本面，今年台湾GDP年增率仅2%，股市当然缺乏上涨动能，“菲律宾今年GDP是7.6%，你怎么比?”
元富投顾总经理刘坤锡也抱持相同看法。他认为，相关措施由于无法立即推出，因此要产生效果，恐怕要等到明年了。
金管会稍早在发布的新闻稿中称，开放投资人先买后卖当日冲销交易部分，第一阶段先开放台湾50指数、台湾中型100指数及富柜50指数成分股共200档，并待实施一段时间观察其成效及交易风险后，第二阶段再研议是否扩大当冲标的范围。实施日期原则预计在2014年1月6日。
在扩大平盘以下可融(借)券卖出标的方案方面，金管会表示，将现行以150档上市股票为主的平盘以下可融(借)券卖出标的，全面开放至所有得为融资融券标的，均可平盘以下融(借)券卖出。该方案预计于今年9月23日实施。
金管会并称，将自今年9月9日起至2014年3月8日止，放宽证券自营商得以涨(跌)停板申报买进(卖出)有价证券。(完) (记者 詹静宜/董永年; 审校 曾祥进)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。