更新版 1-台湾股市：金管会指活络股市方案将令日均量提升10%，市场冷言以对

(新增金管会与市场人士看法)

路透台北9月3日 - 台湾金管会周二宣布将开放现股先买后卖当冲交易等活络股市方案，并乐观预期成交量将成长10%。不过业内人士认为，台股交易不振，其核心问题在于经济缺乏成长动能、产业竞争力渐失，且相关措施要到明年1月实施，因此可能又是一桩令投资人无感的政策。

台湾金融监督管理委员会(金管会)今日稍早称，为活络股市，将推动开放投资人先买后卖现股当日冲销交易、扩大平盘下可融(借)券卖出标的以及暂行放宽证券自营商得以涨(跌)停板申报买进(卖出)有价证券等三项方案。

金管会主委曾铭宗在记者会中乐观预估，依据券商公会的估算，三项方案推出后 可刺激股市成交量成长10%。

证交所交易部协理陈丽卿也对路透表示，活络股市方案中如平盘以下可融(借)券卖出标的，是参照美国、日本等成熟市场作法。

“既然主要国家都可以做的，市场机制理当开放。”她说。

根据证交所的统计资料显示，台股近年受金融海啸等因素影响，交易量每况愈下。今年截至8月底的日均量为806.82亿台币。仅剩2007年成交达到高峰时日均量1,357.39亿的59.43%。

虽然政府力图活络股市，不过万宝投顾总经理蔡明彰强调，这些措施只能治标、不能治本。

他表示，股市量价反映的是基本面，今年台湾GDP年增率仅2%，股市当然缺乏上涨动能，“菲律宾今年GDP是7.6%，你怎么比?”

元富投顾总经理刘坤锡也抱持相同看法。他认为，相关措施由于无法立即推出，因此要产生效果，恐怕要等到明年了。

金管会稍早在发布的新闻稿中称，开放投资人先买后卖当日冲销交易部分，第一阶段先开放台湾50指数、台湾中型100指数及富柜50指数成分股共200档，并待实施一段时间观察其成效及交易风险后，第二阶段再研议是否扩大当冲标的范围。实施日期原则预计在2014年1月6日。

在扩大平盘以下可融(借)券卖出标的方案方面，金管会表示，将现行以150档上市股票为主的平盘以下可融(借)券卖出标的，全面开放至所有得为融资融券标的，均可平盘以下融(借)券卖出。该方案预计于今年9月23日实施。