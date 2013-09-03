印尼卢比汇率：卢比兑美元贬破11,000，为四年来首见

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透新加坡9月3日 - 印尼卢比兑美元的指示价格周二贬破11,000卢比的支撑位，为逾四年来首见，因当地企业有美元买需。此前印尼公布贸易逆差创纪录。
0626GMT时，现汇指示价格 下跌0.7%至11,050，为2009年4月以来最低。
根据汤森路透数据，在这段时期以来，印尼卢比一直守住11,000水准。
交易员表示，然印尼的银行代替当地企业客户在该水准上方买进美元，尽管央行被见到在该水准下方抛售美元。(完) (编译 戴素萍 审校 石冠兰)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。