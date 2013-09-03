印尼卢比汇率：卢比兑美元贬破11,000，为四年来首见

路透新加坡9月3日 - 印尼卢比兑美元的指示价格周二贬破11,000卢比的支撑位，为逾四年来首见，因当地企业有美元买需。此前印尼公布贸易逆差创纪录。

0626GMT时，现汇指示价格 下跌0.7%至11,050，为2009年4月以来最低。

交易员表示，然印尼的银行代替当地企业客户在该水准上方买进美元，尽管央行被见到在该水准下方抛售美元。(完) (编译 戴素萍 审校 石冠兰)