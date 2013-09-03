日本个股：日产汽车8月在华销量较上年同期增长1%

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透上海9月3日 - 日产汽车 周二表示，该公司及其中国合资公司8月在中国售出86,000辆汽车，较上年同期增长1%。
7月时日产汽车在华销量同比增加1.8%。6月时为下滑7.7%。
今年1-8月日产汽车在华总计售出768,500辆汽车，较上年同期减少6.3%。
日产在中国与东风集团 合资生产汽车。(完) (编译 洪曦; 审校 王翔琼)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。