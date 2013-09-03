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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 15:04 BJT

日本个股：日产汽车8月在华销量较上年同期增长1%

路透上海9月3日 - 日产汽车 周二表示，该公司及其中国合资公司8月在中国售出86,000辆汽车，较上年同期增长1%。

7月时日产汽车在华销量同比增加1.8%。6月时为下滑7.7%。

今年1-8月日产汽车在华总计售出768,500辆汽车，较上年同期减少6.3%。

日产在中国与东风集团 合资生产汽车。(完) (编译 洪曦; 审校 王翔琼)

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