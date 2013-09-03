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货币新闻 | 2013年 9月 3日 星期二 21:12 BJT

美国数据：8月PMI终值下滑至53.1，产出增速创10个月最慢--Markit

不过，新订单分项指数升至55.7，为七个月最快成长率。7月时该指数在55.5。出口继续成长，不过速度小幅放慢。

“与此同时，成品库存录得2009年以来最大降幅，部分公司报告称需求经常超过生产，”Markit首席经济学家Chris Williamson说。“鉴于订单增长速度，工厂将需要提高生产以补足库存。”

不过，Williamson补充道，整体调查“仍与工厂生产和雇佣活动非常温和的成长步调相一致，表明决策层仍对经济持续虚弱的状态感到担心。”

近来美国经济数据表现不一，给美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时开始缩减货币刺激政策带来不确定性。(完) (编译 洪曦; 审校 王兴亚)

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