美国数据：8月PMI终值下滑至53.1，产出增速创10个月最慢--Markit

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大涨势，台塑石化寻求石脑油船货
维多买入两船92号汽油，其中一船是从中石油买入，船期为4月22至26日，另一船从贡渥(Gunvor)买入，船期为4月23至27日；两批船货的价格均为每桶60.80美元。
不过，新订单分项指数升至55.7，为七个月最快成长率。7月时该指数在55.5。出口继续成长，不过速度小幅放慢。
“与此同时，成品库存录得2009年以来最大降幅，部分公司报告称需求经常超过生产，”Markit首席经济学家Chris Williamson说。“鉴于订单增长速度，工厂将需要提高生产以补足库存。”
不过，Williamson补充道，整体调查“仍与工厂生产和雇佣活动非常温和的成长步调相一致，表明决策层仍对经济持续虚弱的状态感到担心。”
近来美国经济数据表现不一，给美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时开始缩减货币刺激政策带来不确定性。(完) (编译 洪曦; 审校 王兴亚)
维多买入两船92号汽油，其中一船是从中石油买入，船期为4月22至26日，另一船从贡渥(Gunvor)买入，船期为4月23至27日；两批船货的价格均为每桶60.80美元。
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
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