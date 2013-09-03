《汇市简讯》美元/日圆关注100，该水准前方埋有卖单

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
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* 美元/日圆亚洲盘触及99.71，下行走势有限，目前报99.55
* 位于99.80-100.00的出口商卖单限制涨势，但多头关注上方大笔停止单
* 8月2日高位99.95将存在阻力，100.45是7月24-25日高位
* 99.20区域埋有停止单，不过向下至99.00料有买盘
* 行权价为100.00、一周内到期的期权今天受追捧 (完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 石冠兰)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。