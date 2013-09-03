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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 15:04 BJT

《汇市简讯》美元/日圆关注100，该水准前方埋有卖单

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* 美元/日圆亚洲盘触及99.71，下行走势有限，目前报99.55

* 位于99.80-100.00的出口商卖单限制涨势，但多头关注上方大笔停止单

* 8月2日高位99.95将存在阻力，100.45是7月24-25日高位

* 99.20区域埋有停止单，不过向下至99.00料有买盘

* 行权价为100.00、一周内到期的期权今天受追捧 (完)

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