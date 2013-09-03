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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 15:15 BJT

泰国农业：政府批准新的稻米收购计划--官员

路透曼谷9月3日 - 泰国商务部副部长周二称，政府已批准在针对2013/14年度主要收成季稻米作物的干预方案下，继续以每吨15,000泰铢(470美元)从农户手中收购稻米，预定10月展开，直至明年2月底结束。

不过，在这批干预于2月28日结束后，政府收购第二季作物的干预价格将降到每吨13,000泰铢。(完) (编译 隋芬; 审校 李春喜)

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