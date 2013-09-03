泰国农业：政府批准新的稻米收购计划--官员

路透曼谷9月3日 - 泰国商务部副部长周二称，政府已批准在针对2013/14年度主要收成季稻米作物的干预方案下，继续以每吨15,000泰铢(470美元)从农户手中收购稻米，预定10月展开，直至明年2月底结束。