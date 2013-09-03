泰国农业：政府批准新的稻米收购计划--官员

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透曼谷9月3日 - 泰国商务部副部长周二称，政府已批准在针对2013/14年度主要收成季稻米作物的干预方案下，继续以每吨15,000泰铢(470美元)从农户手中收购稻米，预定10月展开，直至明年2月底结束。
不过，在这批干预于2月28日结束后，政府收购第二季作物的干预价格将降到每吨13,000泰铢。(完) (编译 隋芬; 审校 李春喜)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。