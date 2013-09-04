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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 15:02 BJT

表格：外资及陆资在台股买超47.19亿台币，连六日买超290.26亿台币

路透台北9月4日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超47.19亿台币，连六日买超共计290.26亿台币。

三大法人今日合计买超47.25亿台币，上交易日修正后为买超74.37亿。

以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

9/4 +47.19 +3.86 -3.80 +47.25

9/3 +76.97 +3.64 -6.24r +74.37r

9/2 +40.71 +1.50r -0.31r +41.90r

本月累计 +164.87 +9.01 -10.35 +163.52

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

8月 -457.29 -69.42r +7.64r -519.06r

7月 +823.77 +161.48r -24.52r +960.73r

6月 -1,174.99r -116.68r -100.31r -1,391.98r

5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r

4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r

3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r

2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r

1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70

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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 杨淑祯)
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