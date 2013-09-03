中国债市：利率互换短端稳定长端略升，受现券弱势扰动

路透北京9月3日 - 中国银行间货币市场主要期限回购利率微跌企稳的背景下，人民币利率互换(IRS)曲线 周二短端走稳，不过长端稍受今日现券弱势影响，追随后者收益率上行，但幅度不大仅约2个基点(bp)。

交易员指出，市场对月内资金面波动已有预期，若逆回购能滚动操作，将有助于维稳流动性，及机构对资金前景的信心，一定程度削弱其对IRS短端的扰动，不过美联储是否将从9月中开始缩减刺激举措尚是未知数，市场对此心怀忌惮。此外，市场开始关注近期将陆续公布的经济和金融数据。

“一年没怎么动，五年比昨天稍微高一点。”北京一银行交易员称，“现在现券那边还看不到什么明确因素能刺激需求马上就起来，长债还是有压力，如果那边还是会调整的话，我们(IRS)这边也还会调整一下。”

中国银行间债市周二现券略走弱。市场人士表示，国开行五期新债结果远高预期，短期流动性预期并未乐观，一级市场新债供给又偏大，带动二级市场收益率随之上探；相对而言，信用债的市场需求会更稳定一些，然交投也多集中在较安全的短债。

上述交易员并表示，虽然现在资金不错，但是月内还有美联储是否将退出QE这件事，市场存在这种猜测，情绪也偏谨慎。

9月中美国联邦储备理事会(美联储/FED)将召开政策会议，会中将决定开始缩减货币刺激的时机是否已经成熟。

国泰君安证券最新研究报告指出，预计后期IRS曲线也如同现券曲线一样呈现短期震荡特征。目前两年期国开行金融债与IRS-FR007的利差进一步扩大达到51bp的水平，3Y年期利差也达到43bp，足以覆盖“回购养券+卖IRS-FR007”的套利交易成本，继续建议建立相关套利组合。另外，“做多长端IRS-FR007，做空短端IRS-Shibor”策略仍然具备交易价值。

中国银行间资金市场周二主要期限回购利率微跌企稳。市场人士表示，尽管场内各期限资金供给都颇充裕，但央行公开市场逆回购利率巍然不动，维稳信号较为清晰，因此隔夜和七天品种利率仅微幅回落。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.1492/4.2492 4.1017/4.1775 4.1700/4.2479 4.2829/4.3675 4.3067/4.5633

上日 4.1420/4.2540 4.0893/4.1660 4.1390/4.2240 4.2483/4.3360 4.2559/4.5484

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变化 -0.0008/-0.0008 +0.0092/+0.0025 +0.0162/+0.0054 +0.0079/+0.0000 -0.0008/+0.0133

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。