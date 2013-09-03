韩国债市：公债价格小跌，因风险胃纳改善

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透首尔9月3日 - 韩国公债价格周二在国内市场小跌，因市场对此间股市的胃纳改善，且债市在上周上涨后，出现一些获利了结。
指标10年期公债收益率(殖利率)升1个基点，三年期公债9月期货收低0.03点，至105.77。
今日收盘价 上日收市价
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韩国公债期货 * 105.77 105.80
10年期公债收益率 3.60% 3.59%
五年期公债收益率 3.22% 3.21%
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 石冠兰)
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路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。