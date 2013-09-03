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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 15:11 BJT

韩国债市：公债价格小跌，因风险胃纳改善

路透首尔9月3日 - 韩国公债价格周二在国内市场小跌，因市场对此间股市的胃纳改善，且债市在上周上涨后，出现一些获利了结。

指标10年期公债收益率(殖利率)升1个基点，三年期公债9月期货收低0.03点，至105.77。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.77 105.80

10年期公债收益率 3.60% 3.59%

五年期公债收益率 3.22% 3.21%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 石冠兰)

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