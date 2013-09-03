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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 15:22 BJT

全球金市：金价延续跌势，受叙利亚局势暂时缓解与全球经济数据拖累

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1390.60 -3.69 -0.26 -16.96

现货银 24.07 -0.06 -0.25 -20.51

现货铂金 1518.24 4.04 +0.27 -1.09

现货钯金 716.22 3.72 +0.52 3.50

COMEX期金 1391.10 -5.00 -0.36 -16.99 73012

COMEX期银 24.14 0.62 +2.65 -20.36 31474

汇率

欧元/美元 1.3168

美元/日圆 99.60

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 隋芬)

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