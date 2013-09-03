中国期市：沪银涨逾2%但黄金小跌，补涨需求推动银价走强

路透北京9月3日 - 上海贵金属期货周二呈现银强金弱的分化走势，白银收盘大涨逾2% 而黄金小跌。叙利亚局势略微缓和加之全球经济数据强劲，打压黄金避险需求，而白银在补 涨需求的支撑下表现偏强。 沪金主力1312合约 收报每克277.60元人民币，下跌0.2%，为连续第四个交易 日收低。白银主力 则收高2.35%至每千克4,882元，不过较夜盘收市价4,904元小幅 回落。 “近期白银比黄金走势偏强，主要还是超跌反弹的市场力量在推动，基本面方面的变化 并不大。”银河期货首席宏观经济研究员赵先卫表示。 他并称，在前几个月贵金属的跌势中，白银的表现一直弱于黄金，因而这波反弹力度会 更大一些，而且白银的活跃度也一直要高于黄金。 此前公布的经济数据显示，欧洲制造业在8月呈现畅旺扩张，中国制造业活动亦回温， 提振全球经济全面复苏的前景，亦令市场寄望白银的工业需求反弹。 而近期叙利亚局势略微缓和，也令黄金的避险买需回落。美国总统奥巴马仍在努力说 服国会支持其打击叙利亚的计划，但其所在的民主党一些议员持怀疑态度，担心此举将美国 拖入一场新的中东冲突。 赵先卫表示，除了关注叙利亚局势对贵金属价格的影响外，也应注意到市场对美联储9 月开始退出量化宽松的预期有所降温，在美国债务上限问题仍存变数之际，美联储料不会贸 然收紧政策。不过一旦有任何超预期的决定出炉，肯定会对金银价格带来重大冲击。 截至北京时间15:00，伦敦现货金 报每盎司1,389.40美元，美国12月期金 下跌0.42%，报1,390.3美元。 路透技术分析师王涛表示，现货金 短线将略微反弹至每盎司1,406美元，随后料 跌向1,376美元的支撑位，即8月7日低点开始的C浪反弹的61.8%费波纳奇水准。浏览技术分 析图表，请点选：link.reuters.com/sys72v 美国铸币局数据显示，美国8月金币需求重挫77%至六年以来最低位，因散户买需持续放 缓。散户买需曾帮助金价自4月罕见的跌势中反弹。 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1312 52,360 -0.17 253,190 黄金(au) 1312 277.60 -0.20 131,732 螺纹钢 (rb) 1401 3,745 -0.98 1,476,768 橡胶 (ru) 1401 21,015 1.60 189,240 大商所 豆粕 (m) 1401 3,649 0.61 1,776,470 豆油 (y) 1401 7,288 0.44 674,358 焦炭 (j) 1401 1,613 -0.37 249,976 郑商所 白糖 (sr) 1401 5,018 0.36 699,260 棉花 (cf) 1401 19,895 0.15 56,300 中金所 沪深300(if) 1309 2,349.0 1.46 78,642 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦; 审校 杨淑)