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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 15:34 BJT

中国期市：沪银涨逾2%但黄金小跌，补涨需求推动银价走强

路透北京9月3日 - 上海贵金属期货周二呈现银强金弱的分化走势，白银收盘大涨逾2%
而黄金小跌。叙利亚局势略微缓和加之全球经济数据强劲，打压黄金避险需求，而白银在补
涨需求的支撑下表现偏强。
    
    沪金主力1312合约 收报每克277.60元人民币，下跌0.2%，为连续第四个交易
日收低。白银主力 则收高2.35%至每千克4,882元，不过较夜盘收市价4,904元小幅
回落。
    
    “近期白银比黄金走势偏强，主要还是超跌反弹的市场力量在推动，基本面方面的变化
并不大。”银河期货首席宏观经济研究员赵先卫表示。
    
    他并称，在前几个月贵金属的跌势中，白银的表现一直弱于黄金，因而这波反弹力度会
更大一些，而且白银的活跃度也一直要高于黄金。
    
    此前公布的经济数据显示，欧洲制造业在8月呈现畅旺扩张，中国制造业活动亦回温，
提振全球经济全面复苏的前景，亦令市场寄望白银的工业需求反弹。
    
     而近期叙利亚局势略微缓和，也令黄金的避险买需回落。美国总统奥巴马仍在努力说
服国会支持其打击叙利亚的计划，但其所在的民主党一些议员持怀疑态度，担心此举将美国
拖入一场新的中东冲突。
    
    赵先卫表示，除了关注叙利亚局势对贵金属价格的影响外，也应注意到市场对美联储9
月开始退出量化宽松的预期有所降温，在美国债务上限问题仍存变数之际，美联储料不会贸
然收紧政策。不过一旦有任何超预期的决定出炉，肯定会对金银价格带来重大冲击。
        
    截至北京时间15:00，伦敦现货金 报每盎司1,389.40美元，美国12月期金 
下跌0.42%，报1,390.3美元。
    
    路透技术分析师王涛表示，现货金 短线将略微反弹至每盎司1,406美元，随后料
跌向1,376美元的支撑位，即8月7日低点开始的C浪反弹的61.8%费波纳奇水准。浏览技术分
析图表，请点选：link.reuters.com/sys72v
    
    美国铸币局数据显示，美国8月金币需求重挫77%至六年以来最低位，因散户买需持续放
缓。散户买需曾帮助金价自4月罕见的跌势中反弹。 
　
    
 中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1312     52,360     -0.17      253,190 
         黄金(au)     1312     277.60     -0.20      131,732 
         螺纹钢 (rb)  1401      3,745     -0.98    1,476,768 
         橡胶 (ru)    1401     21,015      1.60      189,240 
 大商所  豆粕 (m)     1401      3,649      0.61    1,776,470 
         豆油 (y)     1401      7,288      0.44      674,358 
         焦炭 (j)     1401      1,613     -0.37      249,976 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      5,018      0.36      699,260 
         棉花 (cf)    1401     19,895      0.15       56,300 
 中金所  沪深300(if)  1309    2,349.0      1.46       78,642 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦; 审校 杨淑)

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