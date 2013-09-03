欧洲汇市：瑞郎下滑，投资者冒险意愿冲淡避险货币魅力

瑞郎兑欧元微跌，瑞士央行副总裁丹亭周一表示，该央行未打算取消瑞郎汇率上限，因为当前环境仍支持该政策继续存在。

“瑞郎汇率上限不会永远存在，但目前我们不打算取消它，”丹亭在瑞士西部对企业领袖表示，并补充称各家央行在对撤出策略发出暗示时必须非常小心。