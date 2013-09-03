欧洲汇市：瑞郎下滑，投资者冒险意愿冲淡避险货币魅力

投行观点：Aig目标价从71美元上调至75--KBW
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
瑞郎兑欧元微跌，瑞士央行副总裁丹亭周一表示，该央行未打算取消瑞郎汇率上限，因为当前环境仍支持该政策继续存在。
“瑞郎汇率上限不会永远存在，但目前我们不打算取消它，”丹亭在瑞士西部对企业领袖表示，并补充称各家央行在对撤出策略发出暗示时必须非常小心。
瑞士央行两年前将瑞郎兑欧元汇率上限设为1.20，因此前欧元区债务危机引发的避险买盘推动瑞郎兑欧元差点升至平价水准，对该国依赖出口的经济构成威胁。
法国农业信贷银行(Credit Agricole)分析师指出，瑞士央行外汇储备的成长已经放缓，显示央行近几周必须减少对汇市的干预。
0712GMT，瑞郎兑美元下跌0.2%，报0.9359。
瑞郎兑欧元微跌0.1%，报1.2336。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 王洋)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。