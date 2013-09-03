日本经济：首相上调消费税决议将会考量日本央行短观调查--财政大臣

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透东京9月3日 - 日本经济财政大臣甘利明周二引述日本首相安倍晋三的话表示，在考量央行的短观企业信心调查结果后，将于10月初作出是否推进计划中上调消费税的决定。
甘利明提交了上周学术与企业高管就是否上调消费税听证会的概要。
日本央行短观季度调查将于10月1日公布。(完) (编译 石冠兰 审校 田建华)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。