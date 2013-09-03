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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 15:38 BJT

日本经济：首相上调消费税决议将会考量日本央行短观调查--财政大臣

路透东京9月3日 - 日本经济财政大臣甘利明周二引述日本首相安倍晋三的话表示，在考量央行的短观企业信心调查结果后，将于10月初作出是否推进计划中上调消费税的决定。

甘利明提交了上周学术与企业高管就是否上调消费税听证会的概要。

日本央行短观季度调查将于10月1日公布。(完) (编译 石冠兰 审校 田建华)

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