金属期市：伦铜小涨，因全球制造业数据改善提振了风险偏好

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
0715GMT基本金属价格：
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 7259.75 21.75 +0.30 -8.44
上海期铜 52340 -110 -0.21 -9.26
COMEX期铜 3.30 0.07 +2.21 -10.03
LME期铝 1823.00 -6.00 -0.33 -11.97
上海期铝 14270 00 +0.00 -7.01
LME期锌 1910.25 3.25 +0.17 -7.43
上海期锌 14870.00 -40.00 -0.27 -7.73
LME期镍 13700.00 -50.00 -0.36 -19.70
LME期铅 2165.50 -9.50 -0.44 -7.46
上海期铅 14650.00 -70.00 -0.48 -9.51
LME期锡 21150.00 -75.00 -0.35 -9.62
LME/上海套利价差^ -452
注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。