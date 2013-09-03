金属期市：伦铜小涨，因全球制造业数据改善提振了风险偏好

0715GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7259.75 21.75 +0.30 -8.44

上海期铜 52340 -110 -0.21 -9.26

COMEX期铜 3.30 0.07 +2.21 -10.03

LME期铝 1823.00 -6.00 -0.33 -11.97

上海期铝 14270 00 +0.00 -7.01

LME期锌 1910.25 3.25 +0.17 -7.43

上海期锌 14870.00 -40.00 -0.27 -7.73

LME期镍 13700.00 -50.00 -0.36 -19.70

LME期铅 2165.50 -9.50 -0.44 -7.46

上海期铅 14650.00 -70.00 -0.48 -9.51

LME期锡 21150.00 -75.00 -0.35 -9.62

LME/上海套利价差^ -452

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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