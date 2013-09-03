《专栏》中国国债期货上市初期基差交易存在操作难度

（作者为路透特邀撰稿人,文章仅代表本人观点）

撰稿 王昭君

国债期货将于9月6日（本周五）上市交易，在上市初期，机构的参与明显受限，因此其价格将更容易受到活跃的最便宜可交割券13付息国债15的影响，投资者需密切关注9月11日的续发中标收益率，对二级市场收益率将产生影响。

初始上市的合约为TF1312、TF1403和TF1406三个合约。目前，由于市场收益率明显高于国债期货5年期合约的票面利率3%，国债期货的最便宜可交割券CTD是高久期的可交割券，即多为剩余期限为7年的可交割券。国债期货上市后走势将更多受到最便宜可交割券价格引导。

首先，从仿真行情来看，国债期货合约与活跃的最便宜可交割券走势较为贴近。以TF1309为例，其最便宜可交割券是10付息国债24，其剩余存续期是6.93年。但由于该券是2010年发行的旧券，缺乏流动性，在过去一个月中无任何市场成交数据，仅有中债估值数据作为价格参考。在TF1309的可交割券中，13付息国债15相对便宜，且成交活跃，因此，更方便投资者拿来用作交割，对国债期货价格更有指导意义。

在国债期货实际上市运行时，也将面临交割券的流动性问题，旧券缺乏流动性，活跃的可交割券是年内发行的新券，国债期货的价格将更多地受到年内发行的活跃的接近7年期的国债价格引导。目前，从市场存量及市场活跃程度上来看，TF1309、TF1312和TF1403三个合约的活跃CTD都是13付息国债15。

其次，市场上可以用于交割的，流动性好的新券将越来越多。为了保障国债期货的平稳交割，今年财政部明显增加了5-7年期关键期限记账式附息国债的发行次数。今年每个月都有1次7年期国债的发行（新发或续发），即共有12次，而往年不足10次。从财政部今年的发行计划来看，9月11日将续发130015，10月份将新发7年期国债，11月、12月仍是续发，在新的7年期国债发行之前，130015仍是国债期货合约的活跃的最便宜可交割券。

在国债期货上市初期，机构的参与明显受限，初期的主要参与者为券商自营、私募机构和散户，而券商自营的套保和套利产品额度也仍在等待中金所审批，能以多大规模参与仍待观察。因此，国债期货价格将更容易受到活跃的最便宜可交割券13付息国债15的影响，投资者需密切关注9月11日的续发中标收益率，对二级市场收益率将产生影响。

**上市初期基差交易存在操作难度**

国债期货仿真合约走势贴近国债现货市场，两者存在套利的可能性。但实际国债期货上市负基差套利机会又有多大呢？

回顾一下我国当前唯一一个金融期货——沪深300股指期货初始上市的运行情况。在股指期货2010年4月上市后，主力合约期现套利机会主要集中在初始上市的8个月。尤其是2010年四季度，随着A股的大幅拉升，股指期货出现较大期现价差，一度飙至100点以上。进入2011年之后，基差逐步收窄，呈现出稳定的趋势。虽然仍存在一定的期现套利机会，但套利空间明显缩窄。即股指期货合约在上市8个月后期现套利机会逐渐消失。

除了股指期货以外，我们看一下海外国债期货市场初始上市国债期货时基差交易机会空间的大小、存在的时间。在对海外国债期货市场进行研究时，主要对收益率的进行对比。

采用国债期货虚拟券的收益率以及对应期限国债指标的收益率进行对比，如果前者低于后者，则国债期货的价格偏高，预计存在负基差。

由于国债期货合约多采用季月合约，因此，国债期货合约都是一般都是经过几个季月的时间后，无风险套利机会消失，且首次上市的国债期货合约的套利空间更大，存在的时间较长，接下来上市的其他国债期货合约套利空间明显缩小。

美国首次上市国债期货的的负基差约存在6个月，德国的负基差存在2年，英国负基差存在了4年，但是前9个月负基差相对较大，澳大利亚负基差存在3个月。

由于澳大利亚采用现金交割，基差收敛的速度明显较快，我国采用实物交割，因此基差收敛时间应长于3个月时间。

当前的5年期国债期货合约是我国首个国债期货合约，我国的债券存量和资本市场容量与美国接近，从这一点来说，我国国债期货负基差的存在时间可能短于德国和英国市场，美国市场的数据更有参照意义。

但需观察到一点，在我国国债期货上市初期，机构的参与明显受限，缺乏持有国债现券的机构主体的参与，国债期货的交易规模、基差收敛速度、交割数量或长于美国市场。因此，预计我国国债期货市场负基差的存在时间或持续4-5个季月合约，之后市场上的负基差机会逐步减少，市场逐步走向理性。

从实际操作角度，即使基差出现较大偏差，由于现货市场交易不连续，难与期货市场实时同步，国债期货基差套利需关注操作性风险以及流动性风险。

仅适合持有大量国债现券的机构，在流动性好的国债上进行交易才有可能实现。初始上市交易时，参与者会较为谨慎，先行试探市场，消除不确定性，成交量很难立刻放大，对基差交易来说，冲击成本也不可小觑，盘面看到的基差与实际交易得到的基差或相差甚远。（完） (作者系安信期货研究所国债期货分析师，联系方式Email:ariel.wangzj@gmail.com)