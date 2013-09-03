《中国新债预测》三年续发国债收益率预测均值3.88%，需求中性偏弱

* 招标品种：财政部三年期续发固息国债

* 招标金额：300亿元人民币

* 招标时间：周三(4日)9:30-10:30

* 受访人数：7位(银行和券商）

* 预测区间：3.84%-3.94%

* 预测均值：3.88%

路透上海9月3日 - 中国财政部周三将招标续发行三年期固息国债。路透调查显示，近期新债供给较多，加上二级市场现券走势疲弱，明日国债需求难太乐观。不过连续稳定的资金面，则支撑该期限券种，中性偏弱需求下，收益率预测均值落在3.88%附近。

今日稍早国开行 增发的五期固息债，中标定位均高于此前预期，其中七年品种中标收益率4.9056%，更是远高于此前4.73%预测均值。 周一财政部代理发行的三年期地方债，中标利率亦明显高于二级。

华南一券商交易员预计，明日续发国债定位与标的券130017的二级成交差距应不致太远。“我们觉得(明日续发国债)加权在3.85%-3.90%可能性大些，但边际可能会比较高。”

他解释说，虽然现券近期走势疲弱，但资金面的稳定，对三年期品种，仍具有一定支撑。

银行间资金市场七天期回购加权利率 已跌落至4%下方，属6月以来较低水平。

中债登银行间固息国债到期收益率曲线 显示，三年品种最新收益率为3.8518%；130017券最新成交 在3.8650%。

明日国债为财政部今年第17期三年品种第一次续发，续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同；按年付息，采用混合式招标方式，标的为价格。竞争性招标面值总额300亿元，进行甲类成员追加投标。

该期债9月5日-9月9日进行分销；9月11日起与原发行部分合并上市交易。