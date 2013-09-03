印度评等：标普分析师称印度评等遭调降的几率大于印尼--彭博

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透孟买9月3日 - 彭博周二援引标准普尔分析师在首尔简报会上的评论称，标普认为印度主权信用评等遭调降的可能性高于印尼。
据彭博，标普分析师Kim Eng Tan还表示，印度评等未来两年内被下调的几率超过三分之一。
标普对印度的评等为“BBB-”，评等前景“负面”。若遭调降，其评等将降至垃圾级别。
该机构对印尼的主权信用评等为“BB+”。
该消息公布后，印度卢比兑美元 触及日低67.36。(完)
(编译 王兴亚；审校 田建华)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。