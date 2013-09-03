印度评等：标普分析师称印度评等遭调降的几率大于印尼--彭博

路透孟买9月3日 - 彭博周二援引标准普尔分析师在首尔简报会上的评论称，标普认为印度主权信用评等遭调降的可能性高于印尼。

据彭博，标普分析师Kim Eng Tan还表示，印度评等未来两年内被下调的几率超过三分之一。

标普对印度的评等为“BBB-”，评等前景“负面”。若遭调降，其评等将降至垃圾级别。

该机构对印尼的主权信用评等为“BB+”。

该消息公布后，印度卢比兑美元 触及日低67.36。(完)