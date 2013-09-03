台湾央行：共发行728亿台币存单，存单发行余额增2亿

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大涨势，台塑石化寻求石脑油船货
维多买入两船92号汽油，其中一船是从中石油买入，船期为4月22至26日，另一船从贡渥(Gunvor)买入，船期为4月23至27日；两批船货的价格均为每桶60.80美元。
路透台北9月3日 - 台湾央行周二公布，今日共发行728亿台币存单。若相较存单到期金额726亿，存单发行余额增2亿台币。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 687
91天期 0.93 25
182天期 1.05 16
央行上日共发行2,067.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,353.65亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为253亿台币，累计超额准备为4,237亿，加计前期1%的超额准备为5,612亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
维多买入两船92号汽油，其中一船是从中石油买入，船期为4月22至26日，另一船从贡渥(Gunvor)买入，船期为4月23至27日；两批船货的价格均为每桶60.80美元。
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
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