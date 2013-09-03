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货币新闻 | 2013年 9月 3日 星期二 16:36 BJT

台湾央行：共发行728亿台币存单，存单发行余额增2亿

路透台北9月3日 - 台湾央行周二公布，今日共发行728亿台币存单。若相较存单到期金额726亿，存单发行余额增2亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 687

91天期 0.93 25

182天期 1.05 16

央行上日共发行2,067.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,353.65亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为253亿台币，累计超额准备为4,237亿，加计前期1%的超额准备为5,612亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)

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