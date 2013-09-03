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货币新闻 | 2013年 9月 3日 星期二 16:05 BJT

表格：LME金属库存最新变化--9月3日

路透伦敦9月3日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

   品种            最新库存            变动
    铜              602,850         +13,110
    锡               14,840            -145
    铅              184,725            -425
    锌              997,600          -2,600
    铝            5,389,175          -3,300
    镍              213,270            -108
  铝合金             65,580            -120
  NASAAC            111,300             -60
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种     库存数据        库存分布               品种    库存数据      库存分布
 铜       MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>         铅  MPB-STOCKS        <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝       MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>         锡  MSN-STOCKS        <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌       MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金  MAA-STOCKS        <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍       MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA  MNA-STOCKS        <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍；审校 王洋)

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