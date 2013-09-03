投行观点：高盛调高2013年下半年金价预估，但维持中长期观点不变

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大涨势，台塑石化寻求石脑油船货
维多买入两船92号汽油，其中一船是从中石油买入，船期为4月22至26日，另一船从贡渥(Gunvor)买入，船期为4月23至27日；两批船货的价格均为每桶60.80美元。
路透9月3日 - 根据近期黄金价格走势，高盛将2013年下半年金价预估从每盎司1,300美元上调至1,388美元，但维持中期和长期价格预估。
“我们认为近期金价上涨，是因为投资者因应通胀率走高，以及猜测叙利亚或遭受军事打击，”高盛在一份标注日期为9月2日的研究报告中表示。
尽管高盛调高了下半年价格预估，但表示在较长期内，仍预计金价将随着美国经济的改善以及宽松货币政策的缩减而下滑。(完) (编译 洪曦; 审校 王兴亚)
维多买入两船92号汽油，其中一船是从中石油买入，船期为4月22至26日，另一船从贡渥(Gunvor)买入，船期为4月23至27日；两批船货的价格均为每桶60.80美元。
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
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