台湾汇市：台币兑美元转收贬结束连四升，部分外资获利出场

路透台北9月3日 - 台币兑美元 周二收贬2分，结束连升四个交易日的走势。交易员表示，虽然海 外投资人对风险性资产偏好上扬，不过在韩元收敛升幅以及有部分外资先行获利出场因素影响下，令台币由升 转为微幅收贬。 汇银人士表示，今日早盘台币在外资汇入以及韩元一度触及近四个月高点带动下，实质交投区间也升至近 29.700价位，惟后续见到部分外资在低点回补美元，出口商的卖盘也向后退到29.800以上，令台币快速收敛升 幅，尾盘央行仅稍稍干预，台币随即由升转贬。 “先进来的外资有出去，没打算长期抗战。”一位本地公股银行交易员说。 另一外商银行交易员则称，外资在午后的汇入变少，且出口商的恐慌性卖压也消散，再加上有些本地的实 质美元买盘恰巧出现，才会造成台币转为收贬。 他们认为，台币短线若未进一步测试29.700压力，且韩元也没有再升破1,100价位，则这波短暂的升值行 情可能就此告终。 韩国韩元兑美元 周二收升，但回吐部分盘初升幅，因进口商的美元买需提振美元。韩元兑美元周二 一度高见1,093.8，为5月9日以来最高水准。但交易员表示，在进口商在美元约1,094附近提供强劲支撑后，韩 元回吐盘初升幅。 台股 周二收高0.62%，报8,088.37点。台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超76.9 7亿台币，连五日买超共计243.07亿台币。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期换汇点折价幅度也收敛，美元/台币指 标一个月期报在-0.090/-0.075，上日在-0.120/-0.100。尾盘报价 来到29.727/29.743左右，上 日收在29.640附近。 本周全球重要数据及事件仍有： 周三 欧元区第二季GDP修正值、美国及加拿大7月贸易收支、美联储公布褐皮书。 周四 台湾8月CPI、美国一周初请失业金数据、G20领导人峰会。 周五 美国8月非农就业报告。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 29.920 29.900 29.705-29.920 29.900 8.35 7.73 元太外汇经纪公司 29.890 29.865 29.710-29.890 29.865 4.77 3.73 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.090/-0.075 -0.120/-0.100 美元/台币六个月期 -0.260/-0.230 -0.280/-0.240 (完)