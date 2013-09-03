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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 17:32 BJT

台湾汇市：台币兑美元转收贬结束连四升，部分外资获利出场

路透台北9月3日 - 台币兑美元 周二收贬2分，结束连升四个交易日的走势。交易员表示，虽然海
外投资人对风险性资产偏好上扬，不过在韩元收敛升幅以及有部分外资先行获利出场因素影响下，令台币由升
转为微幅收贬。
    
    汇银人士表示，今日早盘台币在外资汇入以及韩元一度触及近四个月高点带动下，实质交投区间也升至近
29.700价位，惟后续见到部分外资在低点回补美元，出口商的卖盘也向后退到29.800以上，令台币快速收敛升
幅，尾盘央行仅稍稍干预，台币随即由升转贬。    
    
    “先进来的外资有出去，没打算长期抗战。”一位本地公股银行交易员说。
    
    另一外商银行交易员则称，外资在午后的汇入变少，且出口商的恐慌性卖压也消散，再加上有些本地的实
质美元买盘恰巧出现，才会造成台币转为收贬。
    
    他们认为，台币短线若未进一步测试29.700压力，且韩元也没有再升破1,100价位，则这波短暂的升值行
情可能就此告终。
    
    韩国韩元兑美元 周二收升，但回吐部分盘初升幅，因进口商的美元买需提振美元。韩元兑美元周二
一度高见1,093.8，为5月9日以来最高水准。但交易员表示，在进口商在美元约1,094附近提供强劲支撑后，韩
元回吐盘初升幅。 
    
    台股 周二收高0.62%，报8,088.37点。台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超76.9
7亿台币，连五日买超共计243.07亿台币。   
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期换汇点折价幅度也收敛，美元/台币指
标一个月期报在-0.090/-0.075，上日在-0.120/-0.100。尾盘报价 来到29.727/29.743左右，上
日收在29.640附近。   
        
    本周全球重要数据及事件仍有：
    周三 欧元区第二季GDP修正值、美国及加拿大7月贸易收支、美联储公布褐皮书。
    周四 台湾8月CPI、美国一周初请失业金数据、G20领导人峰会。
    周五 美国8月非农就业报告。           
    
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
      
 16:00              台币/美  上日收盘  波动区间        开盘价  成交量    上日
                         元                                    亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  29.920    29.900    29.705-29.920   29.900    8.35    7.73
                                                                       
 元太外汇经纪公司  29.890    29.865    29.710-29.890   29.865    4.77    3.73
                                                                       
 
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价            上日现货收盘时水准
                                               
 美元/台币一个月期         -0.090/-0.075       -0.120/-0.100
 美元/台币六个月期         -0.260/-0.230       -0.280/-0.240
 (完)

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