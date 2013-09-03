重发-英国数据：8月建筑业PMI升至59.1，为2007年9月以来最高

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路透伦敦9月3日 - 周二的一份调查显示，8月英国建筑业增速创近六年最快，受住宅建筑带动，这是该国经济复苏的又一迹象。

Markit/CIPS的8月英国建筑业采购经理人指数(PMI)从7月的57.0升至59.1，为2007年9月以来最高，连续第四个月持于荣枯分水岭50上方。

路透调查分析师预计该增速温和放缓。

不过人们对因政府刺激政策恐引发楼市新一轮泡沫的担忧挥之不去，PMI数据显示，居民住房建设增速创2010年6月来最快。

数据亦显示，建筑业PMI创2007年9月最高的一个月。

"最新的建筑业PMI数据是英国经济表现良好的又一佐证"，Markit资深分析师Tim Moore说到。“建筑业PMI的好转表明，公共部门需求亦加入到住房建设中，成为8月推动建筑业产出上升的主要动力。”

建筑业对英国1-3月国内生产总值(GDP)的拖累最大。

建筑业PMI改善与过去几个月房价上涨同步。英国财政大臣欧思邦周日称，房价增长没有失控，此前全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)数据显示，英国8月房价连续第四个月强劲上涨。

周一公布的调查显示，英国8月制造业成长再度加速，新订单和产出分项指数的成长升至近20年最快，提升了英国经济复苏范围正在拓宽的希望。

一连串正面的数据让英国央行货币政策委员会的委员们面临挑战。英国央行周四将宣布政策决议。(完)