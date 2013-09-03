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货币新闻 | 2013年 9月 3日 星期二 16:47 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元升至三个半月高点，受英国建筑业PMI数据提振

路透伦敦9月3日 - 英镑兑欧元周二升至三个半月高点，英镑兑美元则涨至盘中高位，此前一份调查显示，8月英国建筑业增速创近六年最快 。

欧元兑英镑 下滑0.5%，至0.8446，为5月21日以来最低。数据公布前报0.8460英镑。

英镑兑美元 上涨0.3%，报1.5605，数据公布前为1.5581。(完)

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