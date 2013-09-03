欧洲汇市：英镑兑欧元升至三个半月高点，受英国建筑业PMI数据提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大涨势，台塑石化寻求石脑油船货
维多买入两船92号汽油，其中一船是从中石油买入，船期为4月22至26日，另一船从贡渥(Gunvor)买入，船期为4月23至27日；两批船货的价格均为每桶60.80美元。
路透伦敦9月3日 - 英镑兑欧元周二升至三个半月高点，英镑兑美元则涨至盘中高位，此前一份调查显示，8月英国建筑业增速创近六年最快 。
欧元兑英镑 下滑0.5%，至0.8446，为5月21日以来最低。数据公布前报0.8460英镑。
英镑兑美元 上涨0.3%，报1.5605，数据公布前为1.5581。(完)
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维多买入两船92号汽油，其中一船是从中石油买入，船期为4月22至26日，另一船从贡渥(Gunvor)买入，船期为4月23至27日；两批船货的价格均为每桶60.80美元。
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
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