更新版 1-中国汇市：人民币收低，续在6.12核心关口附近盘整

* 人民币即期收低 * 中间价微跌，为近三周低位 * 即期波动中枢仍在6.12 * 超级稳定的中间价维稳即期市场 (更新收盘报价) 路透北京9月3日 - 人民币兑美元即期 周二收低。国际市场上美元指数触及 一个月高点，人民币中间价顺势低开至近三周低位，令人民币失守6.12元核心关口，市场交 投谨慎，继续围绕该强阻力位窄幅震荡。 交易员表示，尽管美元指数大涨，其他亚洲货币动荡，但人民币汇率受外围市场影响较 弱，依然一枝独秀，强势盘踞在6.12位置附近，而中国最近公布的PMI以及FDI等数据相对靓 丽，均对人民币汇率升值形成支撑。 “昨天尾盘和今天早上应该都是油盘出手购汇，...市场又到了6.12上方了。”上海一 股份行交易员称。 一外资行交易员称，外围市场的动荡让人民币汇率更没有方向，而超级稳定的中间价亦 让人民币继续维稳，6.12仍然是关键的心理位置，亦是最近市场的震荡核心。 “现在市场上就是没有方向，6.12就是关键震荡核心，上也上不去，下也下不来多少。 ”上述交易员称。 中国8月官方非制造业PMI(采购经理人指数)虽较前月下降但幅度不大，包括新订单和从 业人员在内的主要分项指数明显改善，显示非制造业仍保持较强的增长动力。 而汇丰中国8月制造业PMI回升至荣枯线上方，与初值一致，这与稍早公布官方PMI一道，印 证中国制造业近期出现好转迹象。 东京汇市日圆兑美元周二接近一个月低点，全球制造业浮现新的回暖迹象提振市场冒险 意愿，致使日圆全线走跌。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1206 6.1196 -0.02% 中间价 6.1718 6.1702 -0.03% 成交额 128亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.86% (上限±1 日高 日低 %) 日内波动幅度(pips) 30 6.1187 6.1217 2013年来即期升贬值幅度 1.79% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 925 XS> 离岸人民币市场,北京时间21:04 今日 上日 1年期NDF 6.2348/85 6.2300 CNH即期 6.1145/57 6.1127 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李文科/李然; 审校 张喜良/林高丽)