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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 16:55 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收低，续在6.12核心关口附近盘整

* 人民币即期收低
    * 中间价微跌，为近三周低位
    * 即期波动中枢仍在6.12
    * 超级稳定的中间价维稳即期市场

 (更新收盘报价)
    路透北京9月3日 - 人民币兑美元即期 周二收低。国际市场上美元指数触及
一个月高点，人民币中间价顺势低开至近三周低位，令人民币失守6.12元核心关口，市场交
投谨慎，继续围绕该强阻力位窄幅震荡。
    
    交易员表示，尽管美元指数大涨，其他亚洲货币动荡，但人民币汇率受外围市场影响较
弱，依然一枝独秀，强势盘踞在6.12位置附近，而中国最近公布的PMI以及FDI等数据相对靓
丽，均对人民币汇率升值形成支撑。
        
    “昨天尾盘和今天早上应该都是油盘出手购汇，...市场又到了6.12上方了。”上海一
股份行交易员称。

    一外资行交易员称，外围市场的动荡让人民币汇率更没有方向，而超级稳定的中间价亦
让人民币继续维稳，6.12仍然是关键的心理位置，亦是最近市场的震荡核心。
    
    “现在市场上就是没有方向，6.12就是关键震荡核心，上也上不去，下也下不来多少。
”上述交易员称。       
    
    中国8月官方非制造业PMI(采购经理人指数)虽较前月下降但幅度不大，包括新订单和从
业人员在内的主要分项指数明显改善，显示非制造业仍保持较强的增长动力。 
而汇丰中国8月制造业PMI回升至荣枯线上方，与初值一致，这与稍早公布官方PMI一道，印
证中国制造业近期出现好转迹象。 
    
    东京汇市日圆兑美元周二接近一个月低点，全球制造业浮现新的回暖迹象提振市场冒险
意愿，致使日圆全线走跌。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元                    今日         上日      升贬
            即期成交价格               6.1206        6.1196    -0.02%
                  中间价               6.1718        6.1702    -0.03%
            成交额                    128亿美元                   
                                                                  
          日内相对于中间价最大波幅  0.86% (上限±1    日高      日低
                                          %)                  
                日内波动幅度(pips)        30         6.1187    6.1217
            2013年来即期升贬值幅度      1.79%                         
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF       925                      
                               XS>                            
                                                                  
 离岸人民币市场,北京时间21:04            今日         上日        
             1年期NDF                 6.2348/85      6.2300       
                     CNH即期          6.1145/57      6.1127       
        
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

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 (发稿 李文科/李然; 审校 张喜良/林高丽)

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