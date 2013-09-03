两岸金融：年底前开放保险业投资外国公司至境内发行人民币计价债券--金管会

路透台北9月3日 - 台湾金管会副主委王俪玲周二称，年底前可望开放传统人民币保单，并原则同意开放保险业投资外国公司至境内发行人民币计价债券，预计最快年底前开放。

今日金管会主委曾铭宗与寿险业高层召开座谈会，主要讨论议题传统人民币保单开放，会后由副主委王俪玲及保险局局长曾玉琼在一场记者会做出以上表示。

“年底前应该可以(推出传统型保单)啦!”她说。

王俪玲表示，业者建议RQFII额度能否有固定比例提拨给保险业，毕竟在未来人民币保单开放后，保险业资金去路可能需要更多投资到大陆地区。

她并指出，主委今日已承诺一定会开放传统人民币保单，正积极研议开放寿险公司办理传统人民币保单，并就资金回收机制、新契约责任准备金提存利率及商品面规范等研拟配套措施。

目前金管会已开放保险业投资台湾公司所发行的宝岛债，曾玉琼透露，原则上同意开放保险业投资外国公司(含台商外国子公司)至境内发行人民币计价债券，以扩大保险业投资管道，预计年底前应该可以开放，但仍须纳入海外投资上限规范。

大陆保监会主席项俊波有望于10月中旬来台参加IAIS年会，并与金管会举行第一次两岸保险监理平台会议。

至于业者建议不动产投资能否完全取消收益率2.875%限制的规定，王俪玲则坚持立场称，“完全取消不可能，”且并没有考虑跟保险业资本适足率(RBC)脱钩。

此外，金管会将主办今年国际保险监理官协会(IAIS)年会，会议召开日期预定为10月14日-10月19日，为期6天，其中前三天为委员会议。