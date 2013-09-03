两岸金融：年底前开放保险业投资外国公司至境内发行人民币计价债券--金管会

香港个股：腾讯控股对特斯拉汽车投资17.8亿美元，获得5%被动股权
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透台北9月3日 - 台湾金管会副主委王俪玲周二称，年底前可望开放传统人民币保单，并原则同意开放保险业投资外国公司至境内发行人民币计价债券，预计最快年底前开放。
今日金管会主委曾铭宗与寿险业高层召开座谈会，主要讨论议题传统人民币保单开放，会后由副主委王俪玲及保险局局长曾玉琼在一场记者会做出以上表示。
“年底前应该可以(推出传统型保单)啦!”她说。
王俪玲表示，业者建议RQFII额度能否有固定比例提拨给保险业，毕竟在未来人民币保单开放后，保险业资金去路可能需要更多投资到大陆地区。
她并指出，主委今日已承诺一定会开放传统人民币保单，正积极研议开放寿险公司办理传统人民币保单，并就资金回收机制、新契约责任准备金提存利率及商品面规范等研拟配套措施。
目前金管会已开放保险业投资台湾公司所发行的宝岛债，曾玉琼透露，原则上同意开放保险业投资外国公司(含台商外国子公司)至境内发行人民币计价债券，以扩大保险业投资管道，预计年底前应该可以开放，但仍须纳入海外投资上限规范。
大陆保监会主席项俊波有望于10月中旬来台参加IAIS年会，并与金管会举行第一次两岸保险监理平台会议。
至于业者建议不动产投资能否完全取消收益率2.875%限制的规定，王俪玲则坚持立场称，“完全取消不可能，”且并没有考虑跟保险业资本适足率(RBC)脱钩。
此外，金管会将主办今年国际保险监理官协会(IAIS)年会，会议召开日期预定为10月14日-10月19日，为期6天，其中前三天为委员会议。
受到金管会跟八大金融业者座谈，会后陆续释出利多，激励台湾金融指数 今收扬1.31%，报960.25点，带动台湾加权指数 收高0.62%，收报8,088.67点。(完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。
路透3月28日 - 多数东南亚股市周二收高，上周美国总统特朗普的医改议案受挫后，投资者将希望寄托于他的刺激计划上。 辉立证券泰国分支一位分析师称，至少直到美国联邦储备理事会(美联储/FED)下次会议，特朗普的政策行动将一直是关注焦点。 菲律宾股市 收高1.2%，创下3月13日以来最大单日百分比升幅，受工业和金融类股涨势带动。 菲律宾央行总裁泰谭柯周二称，披索依旧维持竞争力，可能将因海外持续汇回资金和国内业务流程外包(BPO)状况良好而获得支撑。 新加坡股市 收高1%，受金融和工业类股提振。 马来西亚股市 涨0.54%，受非必需性消费和电信类股涨势带动。 电信和工业类股带动泰国股市 涨0.4%。 越南股市 逆势下跌0.6%，受消费和金融类股跌势打压。 印尼股市因公众假期休市。