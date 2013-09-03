中国债市：现券略走弱，短期流动性预期未乐观且新债供给偏多

路透北京9月3日 - 中国银行间债市周二现券略走弱。市场人士表示，国开行五期新债结果远高预期，短期流动性预期并未乐观，一级市场新债供给又偏大，带动二级市场收益率随之上探；相对而言，信用债的市场需求会更稳定一些，然交投也多集中在较安全的短债。

“收益率小上了一点，大家主要是担心钱的因素看不清，”上海一国有银行交易员称，“利率债供应量太大，所以(新债)结果偏弱，差不多每次发行都是一次重定价。”

她并指出，相比较而言，信用债的需求会好一些，需求主要集中在一年以内的短债。月内的现券走势，需视资金面情况而定。

北京一国有银行交易员称，9月资金面仍存较多变数，一方面财政投放有不确定性，同时9月为季末，存在考核、假期、理财不能转表、同业资金变动等扰动，中下旬资金仍面临考验，预期央行将维稳资金面。

国家开发银行 周二增发新一轮五期固息债(市场俗称“福娃债”)，中标收益率远高于预期。交易人士表示，在现券二级市场走势孱弱以及本周新债供给压力再增的市况下，机构金融债配置需求弱势不改，且七年期品种因流动性不佳不受机构青睐，与10年期品种罕见倒挂。

剩余期限约9.97年的固息国债130018券加权成交对应收益率 在4.0311%，上日加权报在4.0449%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.9999 3.7319

上日 3.0126 3.7489

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8450/3.7900 国债参考率报价 3.5920/3.5160 金融债参考率报价 4.3575/4.2975(完)

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