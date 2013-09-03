中国债市：现券略走弱，短期流动性预期未乐观且新债供给偏多

香港个股：腾讯控股对特斯拉汽车投资17.8亿美元，获得5%被动股权
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透北京9月3日 - 中国银行间债市周二现券略走弱。市场人士表示，国开行五期新债结果远高预期，短期流动性预期并未乐观，一级市场新债供给又偏大，带动二级市场收益率随之上探；相对而言，信用债的市场需求会更稳定一些，然交投也多集中在较安全的短债。
“收益率小上了一点，大家主要是担心钱的因素看不清，”上海一国有银行交易员称，“利率债供应量太大，所以(新债)结果偏弱，差不多每次发行都是一次重定价。”
她并指出，相比较而言，信用债的需求会好一些，需求主要集中在一年以内的短债。月内的现券走势，需视资金面情况而定。
北京一国有银行交易员称，9月资金面仍存较多变数，一方面财政投放有不确定性，同时9月为季末，存在考核、假期、理财不能转表、同业资金变动等扰动，中下旬资金仍面临考验，预期央行将维稳资金面。
国家开发银行 周二增发新一轮五期固息债(市场俗称“福娃债”)，中标收益率远高于预期。交易人士表示，在现券二级市场走势孱弱以及本周新债供给压力再增的市况下，机构金融债配置需求弱势不改，且七年期品种因流动性不佳不受机构青睐，与10年期品种罕见倒挂。
剩余期限约9.97年的固息国债130018券加权成交对应收益率 在4.0311%，上日加权报在4.0449%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 2.9999 3.7319
上日 3.0126 3.7489
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8450/3.7900 国债参考率报价 3.5920/3.5160 金融债参考率报价 4.3575/4.2975(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 曹巍浩； 审校 林高丽)
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。
路透3月28日 - 多数东南亚股市周二收高，上周美国总统特朗普的医改议案受挫后，投资者将希望寄托于他的刺激计划上。 辉立证券泰国分支一位分析师称，至少直到美国联邦储备理事会(美联储/FED)下次会议，特朗普的政策行动将一直是关注焦点。 菲律宾股市 收高1.2%，创下3月13日以来最大单日百分比升幅，受工业和金融类股涨势带动。 菲律宾央行总裁泰谭柯周二称，披索依旧维持竞争力，可能将因海外持续汇回资金和国内业务流程外包(BPO)状况良好而获得支撑。 新加坡股市 收高1%，受金融和工业类股提振。 马来西亚股市 涨0.54%，受非必需性消费和电信类股涨势带动。 电信和工业类股带动泰国股市 涨0.4%。 越南股市 逆势下跌0.6%，受消费和金融类股跌势打压。 印尼股市因公众假期休市。