CNH市场动态：即期汇价在沉闷盘势中微贬，消息面如预期

香港个股：腾讯控股对特斯拉汽车投资17.8亿美元，获得5%被动股权
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透香港9月3日 - 香港离岸人民币即期汇价 周二变动不大，消息面一如预期，令人民币暂无动力打破近期的沉闷盘势。
市场人士指出，今日场内买卖美元势力较为均衡，也未见较为突出的大额盘。不过，中国经济向稳的讯号浮现后，投机盘逢人民币回跌时建多仓的动作浮现，反映出交易盘较为看多人民币后市。
“最近的市场由消息面主导，消息面没什么变化，人民币难有突破。”一外资行人士说。
他表示，与其他亚洲货币比较，无论是境外及境内走势都相对平静，主要是央行中间价维持平稳，预料人民币价格还会在目前水平盘整一阵子。
本地时间下午5:53时，离岸人民币 报6.1149，较上日尾盘的6.1140微幅贬值，盘中区间在6.1138-6.1155。
中国8月官方非制造业PMI(采购经理人指数)虽较前月下降但幅度不大，包括新订单和从业人员在内的主要分项指数明显改善，显示非制造业仍保持较强的增长动力。
市场人士表示，9月若境内资金面转紧，可能吸引境外人民币回流境内赚取较高收益，一方面带动人民币需求，另一方面，人民币利率上升，也加重作空人民币的成本，均支持人民币站在较强的一方。
交银香港在今日调升了人民币存款利率，该行理财客户(500万元门槛)的6及9个月人民币存款利率在3.40%。此外，中银香港调升新存户一个月期人民币优惠利率20基点至2.00%。大新银行则在上月底调高了50-100万元大额存款的一年期利率至3.30%，原为3.00%。
汇丰明日将公布服务业PMI。此外，本周国际间经济日程表也颇为忙碌，包括重量级的美国非农业就业报告，以及澳洲央行、欧洲央行和英国央行等多家主要央行将召开货币政策会议。 (完)
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
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