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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 17:30 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约         当日        今年来       2012年
                                    最新报价     上收市价       涨跌%        涨跌%       收市价
                                                                                            
 欧元/美元                              1.3172       1.3190        -0.14        -0.17       1.3194
 美元/日圆                               99.23        99.33        -0.10       +14.40        86.74
 欧元/日圆                              130.70       131.02        -0.24       +14.19       114.46
 美元/瑞郎                              0.9345       0.9344        +0.01        +2.08       0.9155
 英镑/美元                              1.5574       1.5544        +0.19        -4.17       1.6251
 美元/加元                              1.0542       1.0543        -0.01        +6.26       0.9921
 澳元/美元                              0.9014       0.8973        +0.46       -13.27       1.0393
 新西兰元/美元                          0.7804       0.7806        -0.03        -5.78       0.8283
 澳元/日圆                              89.430       89.130        +0.34        -0.78       90.130
 新西兰元/日圆                          77.420       77.540        -0.15       -45.02      140.820
 英镑/日圆                              154.53       154.40        +0.08        +9.74       140.82
 澳元/新西兰元                          1.1545       1.1485        +0.52        -7.93       1.2540
                                                                                                  
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 张明钧)

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