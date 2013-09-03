更新版 1-中国货币市场：主要回购利率微降，资金宽裕但逆回购利率续持稳

(新增收盘数据)

路透北京/上海9月3日 - 中国银行间资金市场周二主要期限回购利率微跌企稳。市场人士表示，尽管场内各期限资金供给都颇充裕，但央行公开市场逆回购利率巍然不动，维稳信号较为清晰，因此隔夜和七天品种利率仅微幅回落。

不过14天品种利率大降。他们指出，主要是受到资金宽松，较低开盘价的引导。“市场比较松，价格容易被引导，供给和开盘都是原因。”上海一商业银行交易员称。

上海另一商业银行交易员还提到，本周新债供给较多，国开行新债中标收益率也偏高，但对货币市场压力料不大，“不过估计资金价格不会再下了，(公开市场)逆回购利率持稳，价格还是要稳定的。”

国家开发银行 周二增发新一轮五期固息债(市场俗称“福娃债”)，中标收益率远高于预期。交易人士表示，在现券二级市场走势孱弱以及本周新债供给压力再增的市况下，机构金融债配置需求弱势不改，且七年期品种因流动性不佳不受机构青睐，与10年期品种罕见倒挂。

公开市场上央行今日进行了100亿元人民币七天期逆回购操作，较上周同期的290亿元明显缩量，中标利率仍为3.90%。

华东一商业银行交易员还指出，今日14天期以上品种成交也不少，但供给机构并不多，“一个月到三个月成交挺多，主要就一家大行出，不是大家都在出，接下来看有没有带动效应咯。”

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,818.71亿元人民币，较上日的5,698.93亿元小增；其中隔夜品种成交4,591.71亿元，较上日的4,665.05亿元减少。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间16:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交金额 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.9999 3.0126 -1.27 4,591.71 七天 3.7319 3.7489 -1.70 634.60 14天 3.7643 4.1466 -38.23 139.81 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.5300 3.2250 -122.50 2,126.09 七天 3.6500 3.8000 -15.00 199.34 14天 3.6150 3.8000 -19.00 24.67 回购定盘利率 其中:隔夜 3.0260 3.0300 -0.40 七天 3.7660 3.7400 +2.60 14天 3.7700 4.1500 -38.00 Shibor 其中:隔夜 3.0006 3.0188 -1.82 七天 3.7500 3.7420 +0.80 三个月 4.6558 4.6561 -0.03(完) (发稿 丁淑琴/曹巍浩; 审校 张喜良)