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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 17:13 BJT

台湾债市：102/2期五年公债中，票券业买超2.5亿台币

路透台北9月4日 - 台湾柜台买卖中心周三公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/2
 交易资料如下：(单位：亿台币)

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业        4.50        6.00       -1.50
     票券业        2.50        0.00       +2.50
     证券业        0.00        1.00       -1.00
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