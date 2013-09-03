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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 17:36 BJT

新兴汇市：多数新兴亚币下跌，受美债收益率走升压制

亚洲         当日       今年以来      2012年
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 日圆                              99.48        99.33        -0.15       -12.76        86.79
 坡元                             1.2753       1.2735        -0.14        -4.19       1.2219
 台币                             29.920       29.900        -0.07        -2.62       29.136
 韩元                            1098.21      1100.50        +0.21        -2.51      1070.60
 泰铢                              32.13        32.07        -0.19        -4.73        30.61
 菲律宾披索                        44.48        44.42        -0.12        -7.70        41.05
 印尼卢比                       11050.00     10970.00        -0.72       -12.85      9630.00
 印度卢比                          67.96        66.00        -2.88       -19.08        54.99
 马币                             3.2850       3.2740        -0.33        -6.91       3.0580
 人民币                           6.1204       6.1196        -0.01        +1.80       6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)

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