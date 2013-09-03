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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 17:21 BJT

突发新闻：俄罗斯国防部称有两弹道“物体”从地中海中部射向东部--媒体

路透莫斯科9月3日 - 俄罗斯国营通讯社RIA引述俄国国防部说法指出，俄国雷达周二侦测到两个弹道“物体”从地中海中部射向地中海东部。

俄国国防部拒绝立即向路透做出回应。一名国防部官员稍早抨击美国派遣战舰至接近叙利亚的外海。(完) (编译 张明钧; 审校 田建华)

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