路透基点：汇贤产业信托探询办理10亿港元贷款--RLPC

香港个股：腾讯控股对特斯拉汽车投资17.8亿美元，获得5%被动股权
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透香港9月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，汇贤产业信托在贷款市场探询可能办理一笔10亿港元(1.29亿美元)三年期贷款。
据消息人士指出，综合收益的讨论价码在200个基点以上。
这将是汇贤产业信托首次进行银团联贷。
消息人士称，恒生银行主办这项融资案。
汇贤产业信托的管理人为汇贤房托管理有限公司，管理人的三个间接股东分别为中信证券集团、长实集团和ARA集团，汇贤产业信托为首家在 香港上市的人民币计价房地产投资信托基金。汇贤产业信托的资产包括北京东方广场及渖阳丽都索菲特酒店。(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。
路透3月28日 - 多数东南亚股市周二收高，上周美国总统特朗普的医改议案受挫后，投资者将希望寄托于他的刺激计划上。 辉立证券泰国分支一位分析师称，至少直到美国联邦储备理事会(美联储/FED)下次会议，特朗普的政策行动将一直是关注焦点。 菲律宾股市 收高1.2%，创下3月13日以来最大单日百分比升幅，受工业和金融类股涨势带动。 菲律宾央行总裁泰谭柯周二称，披索依旧维持竞争力，可能将因海外持续汇回资金和国内业务流程外包(BPO)状况良好而获得支撑。 新加坡股市 收高1%，受金融和工业类股提振。 马来西亚股市 涨0.54%，受非必需性消费和电信类股涨势带动。 电信和工业类股带动泰国股市 涨0.4%。 越南股市 逆势下跌0.6%，受消费和金融类股跌势打压。 印尼股市因公众假期休市。