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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 17:49 BJT

路透基点：汇贤产业信托探询办理10亿港元贷款--RLPC

路透香港9月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，汇贤产业信托在贷款市场探询可能办理一笔10亿港元(1.29亿美元)三年期贷款。

据消息人士指出，综合收益的讨论价码在200个基点以上。

这将是汇贤产业信托首次进行银团联贷。

消息人士称，恒生银行主办这项融资案。

汇贤产业信托的管理人为汇贤房托管理有限公司，管理人的三个间接股东分别为中信证券集团、长实集团和ARA集团，汇贤产业信托为首家在 香港上市的人民币计价房地产投资信托基金。汇贤产业信托的资产包括北京东方广场及渖阳丽都索菲特酒店。(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)

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