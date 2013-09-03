香港房地产：建议未来10年房屋总供应量47万个，公营房屋为主导--谘询文件

路透香港9月3日 - 香港长远房屋策略督导委员会周二发表“长远房屋策略”谘询文件，提出未来10年公私营房屋总供应量目标为47万个，公私营比例为6:4；倘建议获得接纳，政府未来须更积极物色新土地供应。

“未来10年47万个总供应目标的数字，对政府如要达标的话，兴建足够的公营和私营房屋，固然是一个非常大的挑战。”运输及房屋局局长暨长远房屋策略督导委员会主席张炳良在记者会上称。

他指出，政府此前承诺供应土地、兴建私人房屋和公营房屋（包括公屋和居者有其屋）的数字均低于47万。

“我相信政府如要考虑采纳这个数字，在土地供应方面要如何去做，当中包括如何开发新土地。”张炳良说。

政府于2010年提出10年平均每年提供可兴建约2万个私人住宅单位的土地。至于公营房地产，房屋委员会会的目标是于2012/13年度至2016/17年度五年内共建约7.5万个出租公屋单位，以及于2016/17年度起四年内提供约1.7万个出售新居屋单位。

按长策会提出的10年供应目标中，私营房屋部份大致与政府此前提出的每年2万个相符。

张炳良表示，谘询文件提出的新增供应以公营房屋居多，公私营房屋的比例初定为6:4，并会按未来的需求结构变化作出相应调整。

此外，政府亦有需要要政府既定承诺的新居屋量目标上，兴建更多居屋单位。

截至6月底止，公屋轮候册中有约11.87万个一般申请（即家庭和长者申请人），而在配额/计分制下的单身非长者轮候申请亦有11.56万。

张炳良表示，谘询文件建议应优先照顾基层和老人的住屋需求。此外，亦建议对位于住宅和综合用途楼宇内的分间楼宇单位，推行实施发牌照和业主登记制度，以改善这些单位的安全标准和卫生环境。

对于住宅租金高企，委员会曾考虑租金津贴、和租务管制等建议，但因担心在目前供应严重不足下，此举反而会推高租金。另部份社会人士建议政府重推首次置业贷款计划，委员会亦认为在供应不足下，任何形式的政府贷款计划只会推高楼价，因此不适宜重推。