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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 17:52 BJT

亚洲橡胶:TOCOM期胶收于三个月高点，受惠于日圆走软

一名位于东京的经纪商表示，“上海期胶涨势强劲，带动东京期胶上涨，不过缺乏基本面的实质支撑导致一些获利回吐。”

上海期胶主力1月合约 大涨330元人民币，收报每吨21,015元人民币(合3,400美元)，开盘后涨幅一度高达3%，因市场期待经济持续复苏。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二公布，8月官方非制造业商务活动指数降至53.9，上月为54.1。其中新订单指数较上月升0.6个百分点至50.9，从业人员指数则上升1.2个百分点，为52.5。

多位交易员周二表示，中国本月竞逐近月合约以补充库存，在此同时泰国农民的抗议行动对实货市场没有太大影响。

泰国胶农不满价格过低，若政府不以高于市场价格直接买胶，则威胁要阻断泰国各地的高速公路。

新加坡商品交易所(SICOM)近月10月合约 最新报每公斤249.00美分，日内跌0.6美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 杜明霞)

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