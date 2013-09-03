中国金融：五年国债期货可交割标的事项公布，合条件国债上市前公布纳入

路透北京9月3日 - 国债期货登场在即，中国金融期货交易所就五年期国债期货合约可交割国债范围有关事项刊登通知，合约上市后新发行的符合可交割国债条件的国债，交易所在该国债上市交易日之前公布将其纳入可交割国债范围。

根据中金所之前发布的五年期国债期货合约，可交割国债应满足合约到期月份首日剩余期限为4至7年。

刊登在中金所网站的通知进一步明确称，合约交割月新发行且上市交易日在合约最后交易日（含）之前的五年期国债，纳入合约可交割国债范围；合约交割月新发行的七年期国债，其到期日距交割月首日的期限超过七年，不纳入合约可交割国债范围。

此外，通知还规定，因付息导致合约交割期间暂停转托管的国债不纳入该合约可交割国债范围，以保证国债期货交割的顺利进行。

五年期国债期货各合约的可交割国债和转换因子等亦同步公布。

参看五年期国债期货合约可交割国债及其转换因子，请点选： here

参看五年期国债期货转换因子和应计利息计算公式，请点选： here