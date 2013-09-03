中国金融：五年国债期货可交割标的事项公布，合条件国债上市前公布纳入

香港个股：腾讯控股对特斯拉汽车投资17.8亿美元，获得5%被动股权
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透北京9月3日 - 国债期货登场在即，中国金融期货交易所就五年期国债期货合约可交割国债范围有关事项刊登通知，合约上市后新发行的符合可交割国债条件的国债，交易所在该国债上市交易日之前公布将其纳入可交割国债范围。
根据中金所之前发布的五年期国债期货合约，可交割国债应满足合约到期月份首日剩余期限为4至7年。
刊登在中金所网站的通知进一步明确称，合约交割月新发行且上市交易日在合约最后交易日（含）之前的五年期国债，纳入合约可交割国债范围；合约交割月新发行的七年期国债，其到期日距交割月首日的期限超过七年，不纳入合约可交割国债范围。
此外，通知还规定，因付息导致合约交割期间暂停转托管的国债不纳入该合约可交割国债范围，以保证国债期货交割的顺利进行。
五年期国债期货各合约的可交割国债和转换因子等亦同步公布。
参看五年期国债期货合约可交割国债及其转换因子，请点选： here
参看五年期国债期货转换因子和应计利息计算公式，请点选： here
证监会上周五在新闻发布会上证实了国债期货将在周五(6日)正式推出的消息。中金所稍晚则在其网站正式发布了5年国债期货合约及相关规则，这表明国债期货业务规则体系落定。 (完) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。
路透3月28日 - 多数东南亚股市周二收高，上周美国总统特朗普的医改议案受挫后，投资者将希望寄托于他的刺激计划上。 辉立证券泰国分支一位分析师称，至少直到美国联邦储备理事会(美联储/FED)下次会议，特朗普的政策行动将一直是关注焦点。 菲律宾股市 收高1.2%，创下3月13日以来最大单日百分比升幅，受工业和金融类股涨势带动。 菲律宾央行总裁泰谭柯周二称，披索依旧维持竞争力，可能将因海外持续汇回资金和国内业务流程外包(BPO)状况良好而获得支撑。 新加坡股市 收高1%，受金融和工业类股提振。 马来西亚股市 涨0.54%，受非必需性消费和电信类股涨势带动。 电信和工业类股带动泰国股市 涨0.4%。 越南股市 逆势下跌0.6%，受消费和金融类股跌势打压。 印尼股市因公众假期休市。